V iskanju 13 mariborskih obrazov: Koga je v objektiv ujela Zora Plešnar?

Portretirancem bodo avtentične fotografije podarili 3. avgusta ob 11. uri

Maribor - MMC RTV SLO

Mariborski obrazi so serija 13 fotografij. Foto: Zora Plešnar

Zora Plešnar je v ciklu Mariborski obrazi ujela portrete takratnih (in morda še današnjih) mariborskih prodajalcev. Mariborčani, ki se bodo na njenih fotografijah prepoznali in to sporočili UGM, bodo svoj portret lahko dobili v dar.