Avtorica je skozi razstavo ustvarila narativ o slovenski moderni ženski. Foto: Arhiv Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E

Razstava predstavlja svojevrstno interpretacijo preobrazbe ženske zavesti in imaginarija v slovenski kulturi.

Vizija temelji na raziskavi o ženskih ustvarjalkah predmoderne in moderne dobe, ki so prispevale h kulturi, kot jo poznamo danes: o pisateljicah, umetnicah, arhitektkah, koreografinjah, plesalkah, filozofinjah, feministkah, celo političarkah, pa tudi o moških in ženskah iz različnih držav in časov, ki so povezani s temi ustvarjalkami, so sporočili iz Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E., v okviru katerega delujeta Center in Galerija P74.

María María Acha-Kutscher se v svojem delu osredotoča na žensko – na njeno zgodbo, na boj za emancipacijo in enakopravnost ter na kulturno konstrukcijo ženskosti. Foto: Arhiv Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E

Narativ o slovenski moderni ženski

Avtorica je vse informacije, ki jih je pridobila, prevedla v risbe in besedila ter tako ustvarila narativ o slovenski moderni ženski. Pri tem ne gre za akademsko raziskavo, temveč za vizijo umetnice, ki se sooči z neznanim svetom, da bi ga udomačila ter ga spremenila v del imaginarnega muzeja Herstorymuseum.

Uporaba vizualnega jezika, podobnega piktogramu

Muzej je ustanovila prav avtorica razstave. "Kuratorsko izhodišče muzeja je razvoj rizomatičnega in nehierarhičnega narativa o ženskih ustvarjalkah 20. stoletja z uporabo vizualnega jezika, podobnega piktogramu, ki ga je ustvarila umetnica. Ti piktogrami, ki nikoli ne nehajo rasti, sestavljajo stalno muzejsko zbirko."

Razstave muzeja Herstorymuseum se dogajajo na javnih prostorih, v umetniških centrih in galerijah, vedno pa se začnejo z določeno podobo, besedo ali ikonografskim elementom, pri čemer želijo vzpostaviti intuitivne odnose med različnimi ustvarjalci in deli ter tako ustvariti alternativno umetnostno zgodovino, so zapisali ob razstavi.

María María Acha-Kutscher (1968) je v Peruju rojena vizualna umetnica, ki danes živi v Madridu, kjer s Tomásom Ruiz-Rivasom vodi eksperimentalni umetniški projekt Antimuseo. Pri svojem delu se osredotoča na žensko – na njeno zgodbo, na boj za emancipacijo in enakopravnost ter na kulturno konstrukcijo ženskosti.

Razstava bo v Galeriji P74 odprta do 30. septembra.