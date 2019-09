Mariborski svetniki bodo odločali tudi o novem občinskem časopisu. Foto: BoBo

Doslej je bilo treba na večini parkirnih mest v središču Maribora plačevati parkirnino ob delovnikih med 8. in 17. uro, razen na Lentu, kjer so parkirna mesta plačljiva do 20. ure. V soboto je bilo parkiranje doslej brezplačno. "Sledimo zahtevam občanov in pobudam v mestnem svetu, da se čas parkiranja poenoti," je na današnji novinarski konferenci povedal vodja občinskega sektorja za komunalo in promet Uroš Kosi. Podaljšanje plačljivega parkiranja je po njegovih besedah tudi želja prebivalcev središča mesta, saj zdaj pogosto zmanjka parkirišč zanje, ko pridejo iz službe.

Cene parkiranja ostajajo enake kot doslej, se pa zaradi podaljšanja časa plačljivega parkiranja povečuje cena dvoletne dovolilnice za parkiranje s 144 na 180 evrov. "Tu ne gre za podražitev, ampak prilagoditev, saj dovolilnice zdaj obsegajo več ur. Če preračunamo, gre za 1,5 evra več na mesec," je pojasnil Kosi.

Dražje parkiranje za zapornico

Se pa draži parkiranje na občinskih parkiriščih zunaj vozišč, torej za zapornico na Sodni ulici, Rakuševem trgu ter Mlinski in Loški ulici. Tam bo stalo parkiranje, če se bo mestni svet strinjal, 1,2 evra na uro, kar je 20 centov več kot doslej. Podražil se bo tudi odvoz napačno parkiranega avtomobila, in sicer s sedanjih 67 na 100 evrov, kar je po navedbah mestne uprave primerljivo z večino drugih mest v Sloveniji.

Z novim odlokom o občinskih cestah, ki ga bodo na ponedeljkovi seji obravnavali mestni svetniki, bodo med drugim tudi omejili čas dostave v mariborsko pešcono samo na jutranji čas, da bi tako omogočili lažje gibanje pešcev in izvajanje dogodkov v centru. Po izteku prehodnega obdobja bodo lahko v pešcono vozila le vozila na elektriko ali stisnjen zemeljski plin.

Svetniki tudi o novem občinskem časopisu

V ponedeljek bodo mestni svetniki med drugim obravnavali še pravno podlago za začetek izdaje občinskega časopisa, ki po besedah župana Saše Arsenoviča ne bo "županovo trobilo", ampak bo namenjen predstavitvi dobrega dela vseh na in v občini. "Ravno zato ime Časopis kot zapis časa, v katerem živimo," je dejal.

Po njegovih besedah se v mestu že v kratkem obetajo vidne spremembe, med drugim bodo začeli urejati mestno središče in odprli nov skatepark. Zaključen je tudi arhitekturni natečaj za ureditev športno-rekreativne promenade ob Dravi, ki je prinesel šest možnih projektov. "To je še en dokaz, da ima mesto ogromno potencialov, le izkoristiti jih je treba," je prepričan župan.

Občinske finance še ne vlivajo toliko optimizma. Poročilo o izvrševanju občinskega proračuna za prvo polovico letošnjega leta kaže 35-odstotno izvedbo načrtovanih prihodkov in 33-odstotno izvedbo odhodkov.

Da bi dosegli več denarja od države, razmišljajo o krepitvi skupne občinske uprave. Za zdaj ima 18 občin skupaj inšpektorat in redarstvo ter pet občin urad za varstvo okolja in ohranjanje narave. S predlogom, ki bo v ponedeljek na mestnem svetu, ju bodo združili in tako si po besedah pomočnice direktorja mariborske mestne uprave Mateje Cekić obetajo dodatnih 66.000 evrov letno. Z občinami se dogovarjajo, da bi v letu 2020 v ta sistem vključili še nekatere druge naloge.