Alenka Bratušek je občine pozvala, naj zagotovijo brezplačen javni mestni prevoz za upokojence. Foto: BoBo

Državni zbor je prejšnji teden enotno podprl novelo zakona o prevozih v cestnem prometu, ki med drugim s 1. julijem 2020 uvaja brezplačen medkrajevni javni prevoz za upokojence. Mestni promet v ta sistem še ni vključen, je pa ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek na novinarski konferenci v Ljubljani občine, predvsem Ljubljano in Maribor, že pozvala, naj gredo čim prej po enaki poti.

"Zaenkrat občine niso vključene v enotno vozovnico, ker želijo na državni proračun prevaliti nekaj stroškov, ki so jih do zdaj plačevale. To se mi ne zdi čisto korektno, seveda pa smo mi vedno pripravljeni na pogovor in se že pogovarjamo," je dejala in dodala, da bi se lahko o tem pogovarjali v okviru ene od kategorij primerne porabe, če bi se stroški občin izračunavali na novo, česar pa zaenkrat ni.

Ministrica je sicer na novinarski konferenci strnila novosti, ki jih prinaša prejšnji teden sprejeta novela. Kot je izpostavila, so poslanci z novelo podaljšali koncesije prevoznikom v javnem potniškem prometu za dve leti, najdlje do 2. decembra 2021. "V teh dveh letih nas čaka ogromno dela, da bomo pravočasno pripravili razpis in izbrali dolgoročno rešitev za javni potniški promet," je izpostavila.

Ne bi bilo korektno, da bi občine strošek brezplačnega prevoza za upokojence prevalile na državo, je prepričana Alenka Bratušek. Foto: BoBo

Brezplačne vozovnice tudi za šolarje

Poleg brezplačnega prevoza upokojencev novela ureja tudi prevoze za registrirane športnike dijake in študente. Če ima dijak oz. študent že subvencionirano vozovnico od kraja bivališča do kraja šolanja, mu bo od 1. februarja pripadala tudi brezplačna vozovnica za celotno Slovenijo, je pojasnila ministrica.

Dijak oz. študent športnik, ki subvencionirane vozovnice še nima, jo bo lahko dobil za ceno najnižje subvencionirane vozovnice, ki na mesec stane 25 evrov. Prav tako bo s februarjem urejen brezplačni prevoz za študente invalide. Od julija dalje pa se bodo brezplačno lahko vozili tudi invalidi z evropsko kartico invalida.

Nova grafična podoba

Nov bo po napovedih Bratuškove tudi videz vozovnic za javni potniški promet. "Po novem bo na vseh imenskih mesečnih in letnih vozovnicah razvidno ime, priimek, pa tudi slika imetnika. Predvsem, da zmanjšamo možnosti zlorab," je poudarila ministrica. Glede sankcij za kršitelje se na ministrstvu po njenih besedah nagibajo v to smer, da tisti, ki bi brezplačno vozovnico zlorabili, ne bi imeli možnosti dobiti nove.

Bratuškova se je dotaknila tudi spremembe pravilnika o prometni signalizaciji, s katerim bo ministrstvo po novem omogočilo uporabo ženskih silhuet na semaforiziranih prehodih za pešce. "S spremembo pravilnika dajemo možnost, da poleg silhuete v hlačah tisti, ki to želijo, uporabijo tudi žensko silhueto v krilu. To ni nobena obveza, nobena zaveza," je izpostavila, hkrati pa napovedala, da se bo zavzemala, da na državnih cestah, kjer bodo v prihodnje urejali signalizacijo, namestijo "kar nekaj takšnih znakov".