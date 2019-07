Idrija. Foto: BoBo

Na cesti je od konca maja do zdaj veljala polovična zapora z izmeničnim enosmernim prometom. V času tokratne enomesečne popolne zapore bodo po napovedih direkcije za infrastrukturo izvajali poglobitev ceste za potrebe pilotiranja, gradnjo pilotov ter spodnje povezovalne grede za galerijo. Dela, ki jih izvajajo delavci Kolektorja CPG, po zagotovilih direkcije tečejo po načrtih.

Od septembra do 29. decembra bodo znova vzpostavili polovično zaporo ceste z enosmernim izmeničnim prometom, občasno pa bo tudi v tem obdobju prihajalo do kratkotrajnih popolnih zapor. Gradnjo galerije bodo dokončali prihodnje leto, dela so predvidena med koncem marca in koncem septembra.

Obvozi za vozila do skupne mase 7,5 tone bodo prek Žirov, Govejka in Marofa do Spodnje Idrije, za težka tovorna vozila pa prek Nove Gorice in Tolmina. Za dobave in odpreme blaga bo za podjetja iz regije v določenih časovnih intervalih dovoljen promet tovornih vozil čez prelaz Kladje med Cerknim in Poljansko dolino.