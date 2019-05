Na cesti na Ljubelj stekel promet

Promet poteka izmenično enosmerno

Ljubelj - MMC RTV SLO, STA

Cesto na Ljubelj je skalnati podor zasul 28. aprila. Foto: Televizija Slovenija/Silvo Plavec

Na odseku ceste na Ljubelj, ki ga je konec aprila zasul skalnati podor, so popoldne vzpostavili izmenični enosmerni promet. Delavci so uredili 170 metrov nasipa in s pobočja odstranili skalne bloke, dela za sanacijo podora se medtem nadaljujejo.