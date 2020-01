Pogoj za gradnjo protivetrnih zaščit so meritve sunkov burje. Foto: Radio Koper/Ivana Zajc

Na odseku hitre ceste med Razdrtim in Ajdovščino je že od začetka oktobra šest delnih zapor, vsaka je dolga en kilometer. Tam so nameščeni merilniki vetra, skupno jih je 60, ki merijo sunke burje. Te meritve so pogoj za gradnjo protivetrnih zaščit.

Podjetje Meis skuša zajeti pet pojavov močne burje, je povedala direktorica Marija Zlata Božnar: "Kriteriji, ki ji je postavil naročnik DARS, so taki, da želimo izmeriti pet obdobij, ko je pihala močna burja. Vsi sunki morajo preseči 100 kilometrov na uro, najmanj trije sunki pa morajo preseči 120 km/h. Želimo obravnavati dogodke, ko je burja pihala vsaj dan ali dva, ne samo nekaj ur."

Take burje v zadnjih treh mesecih niso izmerili niti enkrat, pove Božnarjeva: "Niti približno še ni bilo tako močne burje. Imeli smo samo par posamičnih sunkov na posamičnih mestih v razredu 100 km/h, prešteto na prste ene ali dveh rok."

V razpisni dokumentaciji je navedeno, da meritve potekajo do konca aprila. Če burja ne bo dovolj močna, jih bodo ponovili čez leto dni, je povedal Marjan Koler z DARS-a. "Prepričani smo, da bo prišlo do pojavov tudi močnejše burje, ki bo trajala dlje časa. Če pa bi se pokazalo, da ne bi imeli ustreznih razmer za meritve, se bodo te meritve morale nadaljevati naslednjo zimo."

Protivetrne zaščite načrtujejo že 13 let, če pa meritve vetra ne bodo uspešne, se bo gradnja zamaknila še najmanj za leto dni.