Foto: Radio Koper

Štiri stanovanjske stolpnice in nižje bloke s skupno 700 stanovanji je pred leti načrtovalo ajdovsko Primorje, vendar je zgradilo le eno stolpnico. Po stečaju je zemljišče na dražbi za 2,7 milijona evrov odkupil Kolektor Koling in zdaj so začeli graditi.

Bloka bodo gradili fazno. Prvi bo vseljiv sredi leta 2021. V pritličju bo 1.000 kvadratnih metrov poslovnih prostorov, ki so jih že prodali. Drugi blok bodo gradili skladno s povpraševanjem, ki v Novi Gorici zaradi pomanjkanja stanovanj je. "Videli bomo, ko začnemo z uradno prodajo. Zaenkrat so prvi vtisi dobri," razmišlja direktor Kolektor Kolinga Tine Vadnal.

Župan Klemen Miklavič pa je zadovoljen, da se stanovanja gradijo in da gre za zaupanja vrednega investitorja. "S tem velikim vnosom stanovanj na trg pričakujemo, da se bo tudi dostopnost stanovanj povečala," poudarja.

Cena kvadratnega metra stanovanja na Majskih poljanah bo dva tisoč evrov.