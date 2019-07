Medicinska oprema v šempetrski bolnišnici je stara in dotrajana. Foto: Radio Koper/Karin Zorn

"Opreme primanjkuje predvsem na področju diagnostike, najbolj kardiološke funkcionalne diagnostike. Oprema je pri nas tako amortizirana, da bi morali investirati več milijonov evrov zgolj za obnovo, ne za uvajanje novih metod diagnostike ali zdravljenja," je povedala strokovna direktorica bolnišnice Dunja Savnik Winkler.

Nepremičnine in oprema so zastareli, zato ima šempetrska bolnišnica velike težave z vzdrževanjem. "V zadnjih desetletjih se je enostavno premalo vlagalo. Zato predvidevamo letos milijon evrov samo za medicinsko opremo, ob tem pa smo popolnoma odvisni od ministrstva," pa je povedal direktor Stanislav Rijavec..

Pred desetletji so precej medicinske opreme lahko nabavili z različnimi donacijami, teh pa je v zadnjih letih vse manj. "Opozarjamo, da je treba opremo, ki je dotrajana, zamenjati z ustrezno, saj ministrstvo ni dovolj servisiralo naših potreb," je še dodal.

K zmanjševanju čakalnih vrst pa po direktorjevem prepričanju lahko pripomore tudi zdravstvena zavarovalnica z dodatnimi programi.

Do konca leta nov aparat za CT

Sicer pa naj bi letos opremili prostore in do konca leta dobili nov aparat za CT, ob tem pa dosedanjega ohranili v delovanju. V jesenskih mesecih pričakujejo nov holter monitoring za merjenje srčnega ritma. Težave imajo tudi zaradi pokvarjenega mamografa, vendar so se s programom Dora dogovorili, da imajo lahko do jeseni v najemu mobilni mamograf. Do novega ne morejo, čeprav so že razpisali javno naročilo in izbrali ponudnika, vendar se je neizbrani ponudnik pritožil in o tem še odloča revizijska komisija.

O iztrošenosti opreme in posledično čakalnih vrstah se je vodstvo bolnišnice pogovarjalo tudi z ministrom za zdravje Alešem Šabedrom, ki je v četrtek obiskal bolnišnico.

Minister je v izjavi po pogovoru poudaril, da se z iztrošenostjo opreme in stavb soočajo vse slovenske bolnišnice. Zato poskušajo na ministrstvu v okviru proračuna zagotoviti denar za najnujnejše investicije. "Zavedamo se težav iztrošene in amortizirane opreme, tako da bomo skladno z nujnimi prioritetami pomagali tudi bolnišnici v Šempetru. Vendar bodo morali izvajati dosledno sanacijske ukrepe," je še dejal in zatrdil, da le-ti nikoli niso bili in ne bodo v škodo bolnikov.