Ljubljana v zadnjih letih doživlja pravi investicijski razcvet. Foto: RTV SLO/Ergyn Zjeci

Dohodki gospodinjstev v nebo dirjajočim cenam ljubljanskih nepremičnin ne zmorejo slediti. Kaj to pomeni za prihodnji razvoj slovenskega glavnega mesta? Ali novogradnje zadostno rešujejo stanovanjsko vprašanje? Glavno mesto pa bo poleg stanovanj dobilo tudi nekaj novih hotelov. Preverili smo, kje vse se v Ljubljani obetajo spremembe in kako se bo spremenil videz mesta.

Cene rabljenih stanovanj v Ljubljani so trenutno toliko napihnjene, da močno presegajo dohodke povprečnega državljana in zagotovo taka stanovanja ne bodo naslovila stanovanjskega vprašanja. Klemen Ploštajner o napihnjenih cenah

Ljubljana v zadnjih letih doživlja pravi investicijski razcvet. Center Šumi, kompleks Spektra, soseska Stanovanjskega sklada Novo Brdo – to je le nekaj načrtovanih naselij. Do leta 2022 bo zgrajenih več kot 2.000 stanovanj. Skoraj 100 jih bo na lokaciji nekdanjega Šumija, kjer bo zrasla šestnadstropna stavba.

Največ sprememb se v prihodnjih dveh letih obeta v Šiški, kjer bodo zrasla tri stanovanjska naselja, priselilo pa bi se lahko več kot 2.000 ljudi. Konec prihodnjega leta bosta že stali dve novi stolpnici, ki bosta s 85 metri najvišja stanovanjska objekta pri nas. Stanovanja bodo nadstandardna, cene pa naj ne bi bistveno presegale cen rabljenih stanovanj v prestolnici.

"Cene rabljenih stanovanj v Ljubljani so trenutno toliko napihnjene, da močno presegajo dohodke povprečnega državljana in zagotovo taka stanovanja ne bodo naslovila stanovanjskega vprašanja," je prepričan Klemen Ploštajner, mladi raziskovalec s Fakultete za družbene vede (FDV).

Skoraj 100 stanovanj bo v šestnadstropni stanovanjski stavbi na lokaciji nekdanjega Šumija. Foto: Šumijev kvart

Ljubljanske cene nepremičnin v nebo

V zadnjih štirih letih so cene rabljenih stanovanj v Ljubljani zrasle za več kot 35 odstotkov. Ponudba ne sledi povpraševanju. "Stanovanja so postala vedno bolj dojeta kot investicijska priložnost. Se pravi, v stanovanja vedno bolj vlagajo finančni skladi ali pa špekulativne institucije in poskusijo s tem zaslužiti, ker gre za dobrino, ki jo vsak mora imeti in je za njo pripravljen plačati zelo veliko," je poudaril Ploštajner.

A do leta 2025 bo v prestolnici primanjkovalo 16.000 stanovanj. Spremembe pa čakajo tudi Gospodarsko razstavišče, gre za idejno zasnovo, prenova Baragovega semenišča bo celovita. Ob Plavi laguni bi lahko zrasli tudi dve stolpnici, poimenovani Twin Towers.

"To je dobro, da se mesto prenavlja ves čas. To pomeni, da je mesto vitalno in vsa vitalna mesta imajo ves čas en lep odstotek mestne površine pod prenovo ali novogradnjo," je pojasnila Lilijana Jankovič Grobelšek, vodja odseka za prostorske planske akte Mestne občine Ljubljana (MOL).

Poleg stavbe RTV-ja bo stal hotel Neuhaus z 49 sobami in sedmimi luksuznimi stanovanji. Foto: Neuhaus

In novogradnja hotelov?

Intercontinentalu s petimi zvezdicami se bo pridružila stolpnica Atower; poleg stavbe RTV-ja pa bo stal hotel Neuhaus z 49 sobami in sedmimi luksuznimi stanovanji.

Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana: "Z vidika turizma za nove prenočitvene kapacitete zagotovo v Ljubljani obstaja potreba, kajti če pogledamo zgolj lansko leto, je bila povprečna stopnja zasedenosti več kot 80-odstotna."

Prenova v prihodnjih letih vendarle čaka tudi železniško in avtobusno postajo. Nasproti bežigrajskega stadiona pa bo kmalu stala futuristična poslovna stavba Petrola.

Nasproti bežigrajskega stadiona bo kmalu stala futuristična poslovna stavba Petrola. Foto: Petrol