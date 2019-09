Agencije za okolje je že presodila, da družbi investitor, ki je v lasti podjetij Gorenje Projekt in Kolektor Koling in je pred časom v Ljubljani v bližini parka Tivoli že zgradilo sosesko Belle vie Tivoli, za investicijo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Foto: BoBo

Stanovanjsko-poslovni objekt s podzemnimi garažami bo imel skupno bruto tlorisno površino 16.910 kvadratnih metrov, od katerih bo 12.327 kvadratnih metrov nad zemljo. V objektu je predvidenih 81 stanovanj in 90 parkirnih mest v dvoetažni garažni hiši.

Stanovanjsko-poslovna stavba bo imela razširjeno pritličje z dvojno etažo, namenjeno trgovskemu programu. V njem naj bi bila trgovina nemškega diskontnega trgovca Lidl. Poleg tega so v pritličju predvideni še trije manjši lokali in stanovanjski vhodi. Nad pritličjem bo pet etaž in v notranjost objekta pomaknjena terasna etaža. Uvoz v garažo in dostopa za servisna vozila sta predvidena s Kotnikove ulice, z Masarykove pa bodo urejeni le peš dostopi do trgovine, lokalov in vhodov za stanovalce.

Skupaj bo v objektu lahko nastanjenih največ 300 ljudi, poleg največ 200 stanovalcev še 100 zaposlenih in obiskovalcev. Okolica bo predvidoma ozelenjena in zasajena z drevesi, zelene površine in otroško igrišče za stanovalce bodo urejeni tudi na zeleni strehi nad pritličjem objekta. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je predvideno trajanje gradnje 21 mesecev.

Zemljišče ob Masarykovi cesti, ki je že dolgo ena od točk, ki kazijo podobo središča prestolnice, je bilo do lani v lasti ljubljanskega občinskega stanovanjskega sklada, potem pa ga je ta prodal.

Kot je lani poročal Dnevnik, ga je za 2,5 milijona evrov kupila inženirska družba Iskra Impuls iz Kranja, ki je skupaj z Gorenjem lastnica podjetja Gorenje projekt, torej enega od partnerjev v družbi K. Tivoli.