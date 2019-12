Zemljišča, ki so predmet spora, obsegajo kakšnih 20 tisoč kvadratnih metrov. Foto: BoBo

Dražbe mestne občine Ljubljana (MOL) za zemljišča ob Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča prejšnji teden ni bilo, ker noben kupec ni vplačal varščine. Poleg tega je državno odvetništvo na predlog ministrstva za zdravje pristopilo k vpisu zaznambe na zemljišču in predlogu za ugotovitev pripadajočega zemljišča h glavni bolnišnični stavbi.

Župan Zoran Janković je sicer pripravljen na prodajo ali na zamenjavo zemljišča za staro otroško bolnišnico pod gradom. Čeprav je minister za zdravje Aleš Šabeder z nekaj izjavami dal vtis, da ni pripravljen ne na prvo ne na drugo, ministrstvo vendarle išče rešitev in je po naših informacijah že prisluhnilo predlogu DUTB-ja, ki bi jo odkup zanimal.

Zemljišča, ki so predmet spora, skupaj z zemljiščem, na katerem stoji center Soča, obsegajo kakšnih 20 tisoč kvadratnih metrov. Zraven je še zemljišče NLB-ja, ki je prav tako na prodaj, nedaleč pa tudi zemljišče DUTB-ja.

Ta se pojavlja kot možen kupec, ki bi presekal gordijski vozel med državo in občino. DUTB bi lahko od MOL-a kupil zemljišča ob Soči.

Vendar kot dober gospodar, ki upravlja državna sredstva, ne more plačati 500 evrov na kvadratni meter. Cenitve zemljišča še potekajo, a neuradno bi bila slaba banka pripravljena ponuditi kvečjemu 250 evrov na kvadrat. Po pridobitvi teh in zemljišča od NLB-ja bi DUTB-ja na tej površini gradil oskrbovana stanovanja in dom za starejše. Nekaj, kar močno primanjkuje. V zvezi z omenjenimi zemljišči obstajajo podobni interesi, vendar zasebnih kupcev (Mijaks, gradnja oskrbovanih stanovanj). Razlika zdaj je, da bi bili DUTB-jevi projekti pač v lasti države.

Ali bo župan Janković popustil in na januarski dražbi spustil izklicno ceno zemljišč ob URI Soča na 250 evrov oziroma, če zaradi zaznamka na zemljišču ne bo drugega interesenta, bo DUTB lahko izvedel nakup?

Ministrstvo za zdravje se z rešitvijo strinja, navsezadnje tudi omogoča, da bi Soča ob obstoječih stavbah izpeljala načrte, ki jih je v javnosti predstavljal njen direktor Robert Cugelj. Čakamo še na odziv MOL-a in ministrstva za finance. Ta namreč nadzira DUTB, ki ni bil ustanovljen kot nepremičninski sklad ali razvijalec projektov, ampak za prodajo slabih terjatev bank.

Zato je vprašanje, ali bo DUTB-ju dopuščeno, da gradi in morda celo upravlja nepremičnine, med njimi domove za ostarele in oskrbovana stanovanja. Na potezi je mnogo akterjev, navsezadnje vlada, da pove, kako si zamišlja vlogo DUTB-ja in ali ima sama drugačen načrt za reševanje demografske stiske.