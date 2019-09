Trgatev so začeli z rizvancem, sicer pa imajo na voljo največ sovinjona. Po besedah direktorja Franca Ziherla si obetajo količinsko dober letnik.

Sicer pa so v podjetju že ustanovili hčerinsko družbo Vinag 1847, na katero bodo iz Metalke Commerca prenesli vinarsko dejavnost in premoženje Vinaga. S tem pa se mora strinjati tudi sklad kmetijskih zemljišč, saj bodo morali na to podjetje prenesti tudi pogodbe o zakupu zemljišč.

V zadnjem času so se ukvarjali z usposobitvijo kleti v Košakih in vinogradi, v zimskem obdobju pa se bodo dejavneje lotili urejanja stare kleti pod mestnim središčem. Jim je pa medtem že uspelo odkupiti Vinagovo arhivsko zbirko in okoli 90.000 steklenic, ki jih je stečajni upravitelj prodal ločeno od kompleksa, že vračajo v klet.