Jadrovina je močna, gosta tkanina iz debele preje, ki se uporablja zlasti za jadra, navaja slovar. Danes pa se za jadra uporabljajo drugi materiali.

Največje jadro, ki so ga izdelali, je bilo veliko 1500 kvadratnih metrov. Foto: Radio Koper

Za koga izdelujete jadra?

Za športna jadra prejemamo naročila tudi iz Kitajske, Hong Konga, Singapurja, Južne in Severne Amerike, Avstralije … To so majhna športna jadra, na katera smo zelo ponosni, ker smo v zadnjih štirih letih svetovni prvaki v razredu optimist. Imamo tudi večja jadra, ki jih prodajamo samo na našem lokalnem trgu, za Hrvaško, Slovenijo in nekaj malega v Črno Goro. Prek skupine OneSails, s katero smo povezani zadnjih 12 let, prodajamo jadra tudi v ostale dele sveta, ampak ne direktno, prodajajo jih naši partnerji v teh državah. V bistvu delamo po njihovem naročilu jadra za njihove kupce.

Kako izdelate večje jadro po meri? Kdo si zamisli obliko in dizajn, ki sta zelo pomembna pri jadru, kdo materiale?

Mi smo projektanti oziroma dizajnerji. V podjetju imamo projektanta, dizajnerja. Tudi sam sem se s tem ukvarjal, zdaj malo manj. V bistvu naročnik zaupa dizajnerju. Tako kot bi recimo človek naročil oblačila pri nekem dizajnerju, ki bi zanj naredil obleko, s katero bo zadovoljen. Mi tako šivamo obleke za jadrnice. Jadrnico oblečemo tako, da ji ustreza po barvi in obliki, po formi jadra, kar je tudi zelo pomembno. Upoštevati moramo lastnosti, koliko je jadro lahko ali težko.

Morate videti jadrnico, da potem sprojektirate pravo jadro iz pravega materiala?

Naša zgodba od samega začetka je bila taka, da smo želeli videti jadrnico, če je le bilo mogoče. Tudi dizajner ne dela obleke samo po fotografiji nekoga. Naša ideja je, da vedno poskusimo kupca oz. potencialnega kupca zadovoljiti, da si gremo jadrnico ogledat, vzeti mere ter tako najbolje dojeti, kakšne so njegove želje in mu svetovati, kakšno jadro bi bilo najboljše. Ko so enkrat jadra narejena, je naša želja, da sami opravimo montažo jader in skupno testno jadranje. Tako tudi poskusimo neko določeno »drimanje« jader ter damo kakšen nasvet, kako lahko od tega izdelka največ dobi.

Gre pri izdelovanju jader za unikatnost ali obstaja industrija izdelovanja jader?

Ne, smo daleč od industrije. Sicer obstajajo t.i. serijska jadra, ki imajo isto obliko, isti zaključek, a vedno poskusimo vsako jadro prilagoditi posameznemu jadralcu. Seveda so pri teh majhnih športnih jadrih, ki sem jih prej omenil, možnosti za razlike zelo majhne, ker so zelo striktna pravila, kako morajo biti narejena ta jadra. V bistvu je vsako jadro unikat. Celo pri najbolj zahtevnih jadrih, kjer znotraj skupine sami izdelujemo material, je vsako jadro unikatno, ker se material izdeluje posamezno za vsako jadro. Zelo ponosni smo, da smo ustvarili tak proces, se da jadro 100-odstotno reciklirati. Za to smo dobili tudi certifikat. V procesu reciklaže iz jadra dobimo granulat, iz katerega se potem spet lahko naredi kaj drugega.

Obstaja v tej industriji jader kakšen vrhunec sezone? Kakšno obdobje, ko imate več naročil kot sicer?

Seveda. Dve dejstvi sta zelo pomembni za našo sezono. Ena je tekmovalna sezona, ki se v našem lokalnem okolju dogaja med aprilom in julijem in potem še septembra, oktobra. In druga je potovalna sezona. Ljudje, ki imajo svoje lastne jadrnice, se spomladi spomnijo, da jih imajo. Pogosto se zgodi, da med zimo pozabijo nanje. Zato je naročil med junijem in septembrom več. To je višek naše sezone, kjer moramo prilagoditi tudi proizvodnjo. V šestih mesecih naredimo 70 odstotkov proizvodnje.

Koliko časa porabite za izdelavo enega jadra?

Majhnih jader za optimiste uspemo narediti 10 do 12 kosov v enem dnevu. Drugače pa za eno povprečno večje jadro samo za izdelavo potrebujemo tri dni. Tu je še tisti del, ki se ga malo manj vidi: potrebno je naročiti material, še posebno, če delamo z našo vrhunsko tehnologijo. Tudi izdelava tega laminata zahteva svoj čas in zelo zahtevno pripravo. Če izdelujemo jadro za novo jadrnico, potem je še kakšno dopisovanje s projektantom, kaj se pričakuje, kaj se zahteva … Če gre za tekmovalna jadra, je treba mere prilagoditi določenim lastnostnim jadrnice oziroma določenim certifikatom, za katere jadrnice dobijo nek svoj rating. Tako da je kar en zahteven proces, ki pa se ne vidi v fizični izdelavi v naši proizvodnji.

Za izdelavo povprečnega večjega jadra potrebujejo tri dni. Foto: Radio Koper

Pred leti ste postali del mednarodne globalne skupine OneSails. Kako se je ta združitev izkazala, kaj je prinesla vašemu osnovnemu podjetju?

Dolgo smo poskušali ustvariti svojo blagovno znamko, saj smo prej delali pod blagovno znamko Victory Sails. V nekem trenutku smo prerasli same sebe, na nek način smo prišli do svojega vrhunca, svojega trga, ki smo ga lahko sami pokrivali, tržili. Nismo pa mogli brez partnerjev ustvariti nadaljnjega razvoja. Nam se je ta stvar zelo obrestovala. Prinesla je tudi nekaj dodatnega dela. Proizvajamo tudi za številne partnerje v skupini, ki nimajo zadostne kapacitete ali pa niso sposobni narediti večjih, bolj zahtevnih izdelkov. Imamo to srečo, da smo že prej, ko smo prišli v to skupino, imeli relativno veliko proizvodnjo in veliko izkušenj z različnimi tipi jader. Mi smo kot največja jadrarna na Hrvaškem in v Sloveniji morali oziroma bili prisiljeni delati različne izdelke. Zato smo res sposobni narediti zela velika jadra, recimo največje jadro, ki smo ga naredili, ima 1500 kvadratnih metrov, kar je dosti več kot naša proizvodna hala, pa do majhnih jader za optimiste, ta imajo 3,5 kvadrata.

Tudi sami ste jadralec, tako da v bistvu črpate veliko znanja iz prakse. Si danes lahko predstavljamo morje brez jader?

Jadranje je zelo lepa povezava z naravo, kot šport, rekreacija in zabava. Nekdo, ki ga ni doživel ali pa ga ni doživel na pravi način, je definitivno nekaj izgubil. Ko sem bil mlajši, sem to gledal čisto iz športnega vidika, potem pa tudi skozi oči nekoga, ki izdeluje jadra. Tudi z družino smo začeli jadrati. Doživel sem razne oblike jadranja in prepričan sem, da je jadranje za vsakogar. Vsakdo je sposoben jadrati. Tako kot se naučimo plavati, smučati ali voziti kolo. Je zahtevno, ampak je taka stvar, ki jo vsakdo zmore. Zelo razvito je tudi jadranje za invalide, tudi na športnih olimpijadah je invalidsko jadranje zelo razvito. Res je šport za vsakogar in en občutek, ki ga mora vsakdo doživeti na pravi način.

Barkolana še ni tako daleč, da se je ne bi mogli spomniti. Kako ste jo letos vi doživeli?

Jaz sem jih res že zelo veliko dal skozi. Moja prva Barkolana je bila leta 1985, ko še ni bila tako velika stvar. Mislim, da je bilo takrat okrog 300 jadrnic, to je bilo še daleč od te regate, kot jo poznamo danes, ko je bolj manifestacija. Tekmovalno je tudi zahtevna, ampak za manjšo skupino teh, ki sodelujejo na regati.

Gledate v jadra, ko ste na regati? V jadra drugih?

Tudi, ja. Nam Barkolana pomeni delo do zadnje sekunde. Zadnje jadro, ki smo ga letos naredili za Barkolano, je bilo končano ob dveh zjutraj v nedeljo. Vedno se nam nekako tako izide. Vsi se pripravljajo, da bo vse narejeno pravočasno, a potem se nekdo spomni, da bi lahko še nekaj drugače naredili. Kakšen dan pred regato se spremeni vremenska napoved, da je potrebno pri jadrih kaj dodatnega narediti, popraviti, predelati.

Kakšni so načrti za proizvodnjo tu, na Baču pri Materiji?

V skupini smo tehnološko zelo razviti, od računalniškega krojenja do rezanja. Imamo tri rezalnike, med njimi tudi laserskega. Smo definitivno v svetovnih trendih. Lahko rečem, da smo tudi kot skupina, naša jadrarna tu, v Materiji, vodilni med svetovnimi proizvajalci jader. Ta razvoj smo še pospešili. Posamezne jadrarne, ki smo prišle v skupino, smo na nek način združile orodja, če omenim samo računalniške programe, simulacije. Tako imamo eno skupino dvajsetih zelo dobrih projektantov, dizajnerjov jader, s katerimi sodelujemo. To, kar bi bilo za eno jadrarno mogoče predrago, zdaj nudi skupina. Zelo veliko delamo na razvoju. Prepričan sem, da smo na tem področju definitivno enakovredni drugim v svetu glede ustvarjalnosti.