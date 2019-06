Promet med Ptujem in Ormožem razburja občane. Foto: BoBo

Gre že za osmi protest, s katerim bodo prebivalci ob državni cesti med Ormožem in Ptujem na miren način opozorili na nevzdržne prometne razmere, ki se kljub nekaterim sprejetim ukrepom ne izboljšujejo. Obljube o kar 70-odstotnem zmanjšanju tovornega tranzitnega prometa ostajajo zgolj na papirju, pravi vodja Civilne iniciative za ptujsko obvoznico Sergeja Puppis Freebairn. "Preusmeritev dela tovornega tranzita na avtocesto ne prinaša nobenih rezultatov, še vedno se utapljamo v prometu," je povedala vodja civilne iniciative.

Nezadovoljnim prebivalcem ob Ormoški cesti na Ptuju se bodo s protestom nekaj kilometrov niže proti Ormožu pridružili tudi v Cvetkovcih in tako opozorili,da ne gre le za problem Ptuja temveč celotnega Spodnjega Podravja. Kot ugotavlja Vlado Venta, tovornjakarji državni ukrep o omejitvi tovornega prometa in preusmeritvi na avtocesto spretno zaobidejo: "Vsak podjetnik si vzame 5 minut časa in naredi sedež ali enoto podjetja v Čakovcu ali Varaždinu za Hrvate in na Ptuju ali v Ormožu za Slovence in tako ima dovoljenje, da vozi po tej cesti. Nič se ni spremenilo."

Skrbi jih tudi zamikanje časovnega umeščanja ptujske obvoznice. Kot poudarja vodja Civilne iniciative za ptujsko obvoznico, je dvoletni rok za izdelavo študije različic absolutno predolg.

Tudi zato je dvojni protest domačinov v Spuhlji in v Cvetkovcih. Začela se bosta ob 18.00, čeprav jim v civilnih iniciativah ni uspelo pridobiti potrebnih dovoljenj.