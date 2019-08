Na letošnji razpis se je prijavilo 41 občin, izbrali pa so jih 30. Prednost pri izbiri so imele občine z izpostavljenimi in prometno nevarnimi mesti. Foto: Agencija za varnost prometa

V okviru zadnje akcije Hitrost so policisti največ kršitev prekoračitve dovoljene hitrosti namreč izmerili prav v naseljih. V času trajanja akcije med 12. in 18. avgustom so tako ugotovili 3048 kršitev prekoračitev hitrosti, od tega kar 2492 kršitev v naselju.

S prikazovalniki hitrosti želi AVP spodbuditi voznike k strpnejši in bolj umirjeni vožnji ter tako prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Občine pa želi spodbuditi, da bi uporabljale prikazovalnike hitrosti, saj so dokazano učinkovit kratkoročni ukrep za zmanjšanje povprečnih hitrosti v naseljih in izven njih.

S prikazovalniki hitrosti zbirajo tudi podatke o izmerjenih hitrostih, na podlagi katerih je mogoče pripraviti analize ter predloge za izvedbo različnih infrastrukturnih ukrepov na cestah, ki prispevajo k izboljšanju prometne varnosti, so zapisali v sporočilu za javnost.

Zmanjšanje povprečnih hitrosti na cestah

"Rezultati raziskav kažejo, da vozniki, ki se zavedajo nadzora, ravnajo bolj previdno tudi tedaj, ko nadzor ni očiten. S prikazovalniki hitrosti želimo izboljšati prometno varnost v lokalnih skupnostih in tako vplivati na zmanjšanje povprečnih hitrosti na cestah, hkrati pa izboljšati prometno varnost na šolskih poteh," so povzeli besede v. d. direktorice AVP Vesne Marinko.

Na letošnji razpis se je prijavilo 41 občin. Prednost pri izbiri so imele občine z izpostavljenimi in prometno nevarnimi mesti, kjer poteka šolska pot, kjer ni zagotovljen minimalni standard za šolsko pot in kjer je visoka stopnja zabeleženih prometnih nesreč ter mesta s pogosto prekoračitvijo hitrosti in visokim povprečnim letnim dnevnim prometom.

Prikazovalnike hitrosti so prejele občine Benedikt, Bled, Braslovče, Brežice, Cankova, Cerklje na Gorenjskem, Cerkno, Dol pri Ljubljani, Gornji Grad, Kostanjevica na Krki, Kungota, Medvode, Nazarje, Odranci, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podčetrtek, Prebold, Ptuj, Sevnica, Solčava, Šmartno pri Litiji, Tabor, Trzin, Turnišče, Veržej, Vipava, Vojnik in Žužemberk.