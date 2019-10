V Ljubljani, dobitnici priznanja, je veliko zelenih površin. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Naziv Planetu Zemlja prijazna občina je letos prejelo sedem občin – Razkrižje, Črna na Koroškem, Ljutomer, Brežice, Krško ter mestni občini Velenje in Ljubljana. Občinam, ki so za las zgrešile naziv in so po ocenah komisije zelo dobre, pa so bila podeljena priznanja. Prejele so jih občine Dol pri Ljubljani, Sevnica in Izola.

Nazive in priznanja Planetu Zemlja prijazna občina so začeli podeljevati leta 2010, ko so se pri Društvu Planet Zemlja začeli spraševati, kako v lastnem kraju občine strežejo okolju, kakšno kakovost bivanja ponujajo soobčanom ter kakšni so njihovi načrti in cilji. Na natečaju je do zdaj sodelovalo že več kot 150 slovenskih občin.

Predsednik društva je ob podelitvi poudaril, da je to edina tovrstna raziskava, ki se izvaja v lokalnih skupnostih v Sloveniji, ki nudi sistematični pregled nad dejavnostmi na okoljskih področjih v občini. "Ker letos končujemo prvo desetletje projekta, lahko rečem, da se je v tem času izkristalizirala skupina občin, ki dajejo okoljskim projektom močan poudarek," je dodal. Omenjeni skupini občin se je zahvalil za sodelovanje in jih pozval, da ostanejo še naprej primer dobrih okoljskih praks.

Organizatorji so sicer letos poudarili dejstvo, da število sodelujočih občin v natečaju počasi upada, zato bodo morali razmisliti o resnih spremembah, pa čeprav bi to pomenilo konec natečaja.

Na slovesnosti je bil prisoten tudi minister za javno upravo Rudi Medved, ki je pozval k temu, da projekta ne prekinejo. Vsem občinam je čestital za njihov uspeh. Obljubil je, da bodo nadaljevali dialog z občinami, da bodo na koncu dosegli njihovo normalno financiranje, da bodo tako vsi projekti, ki delajo občine prijazne, lahko uresničeni.