Na Mestni občini Ljubljana (MOL) so pojasnili, da bodo vozišče, kolesarski pas in pločnik na celotnem odseku rekonstrukcije Parmove ulice prilagodili obstoječi urbanistični ureditvi in navezavi na obstoječe uvoze do posameznih individualnih ali javnih objektov ter ulic, ki se priključujejo na Parmovo ulico.

Na območju ureditve bodo uredili tudi celotno infrastrukturo. Občina je za dela izbrala kraškega gradbinca Kostak, ki je na razpisu oddal najnižjo ponudbo. Na MOL-u so pojasnili, da bo izvajalec dela začel po pravnomočnosti odločitve o izbiri in po podpisu pogodbe. "Glede na to, da mora izvajalec za veljavnost pogodbe dostaviti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del, pričakujemo začetek del v prvih dneh junija," so dodali.

Rok dokončanja prenove Parmove je 360 koledarskih dni od sklenitve pogodbe. Občina bo o prometni ureditvi obveščala sproti, so pa zapisali, da bodo omogočen dostop do objektov ob Parmovi ulici. Vrednost del je nekaj manj kot 3,6 milijona evrov brez DDV-ja, pri čemer bo Energetika Ljubljana prispevala 308.000 evrov, javno podjetje Voka Snaga pa 365.000 evrov brez DDV-ja, so še pojasnili na občini.