Šola bi se lahko preselila v višja nadstropja, del pritličja pa bi začasno prilagodili potrebam vrtca in jasli. Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Med počitnicami je prostora v waldorfski šoli dovolj. Stiska se bo pokazala 2. septembra, s prihodom šolarjev. A ravnatelj Andrej Ornik je pripravljen na kompromis: "Ponujamo tri učilnice, ki jih lahko vrtec preuredi po svojih potrebah. Bomo pa potem potrebovali tri dodatne prostore, ki smo jih pripravljeni preurediti v zgornjem nadstropju, ki ga trenutno ne uporabljamo. Vendar pa je to tudi stvar ministrstva, ker teh prostorov trenutno še nimamo v najemu."

Naloga ne bo preprosta. Vrtec bi sicer po enaki ceni najemal primerljivo površino kot v pred kratkim pogoreli stavbi. A urediti bi morali še zasilne sanitarije, eno učilnico pregraditi s suhomontažno steno in prebiti dodaten izhod na dvorišče. Direktorica vrtca Viktorija Kovačič je za Radio Maribor povedala: "To ne bo ravno po pravilniku. Smo v položaju, ko delamo po 65. členu pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih standardih, to pomeni, da je to res neka začasna situacija, reševanje neke krize. Upamo, da bo ministrstvo vsa ustrezna dovoljenja in odločbe v povezavi s tem problemom dalo."

Direktorica dodaja, da prejemajo veliko donacij, eden od staršev pa pripravlja tudi dobrodelni koncert. V vrtcu si sicer najbolj želijo čimprejšnje vrnitve v prvotno stavbo, ki so jo najemali od mariborske občine. A mestna oblast se bo o morebitni obnovi odločala šele po izdelavi zavarovalniških cenitev. Za pojasnila smo prosili tudi ministrstvo za izobraževanje. Odgovore še čakamo.