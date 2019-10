Onesnaženje prihaja predvsem iz preteklih desetletij delovanja celjske industrije. Na fotografiji stara Cinkarna leta 1999. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Predstavnik iniciativ Boris Šuštar je na dogodku v Celju postregel z izsledki analiz, ki so pokazale, da v primerjavi s slovenskim povprečjem podstrešni prah v Celju vsebuje 100-krat več kadmija in 50-krat več ostalih, tudi rakotvornih polutantov.

Kot je še poudaril, je na območju stare Cinkarne na 17 hektarjih površin na globini do devetih metrov odloženih kar 1,5 milijona kubičnih metrov večinoma nevarnih odpadkov. Prepričan je, da nikjer drugje v Evropi ni tako izjemno onesnaženega področja sredi urbanega okolja. Zato je pozval, da se takoj, celostno in naenkrat pristopi k reševanju problematike onesnaženosti celotnega območja stare Cinkarne.

Predstavnica Društva za našo vas Lopata Nataša Brežnik je povedala, da je okolje v celjski soseski Lopata zaradi prometa po bližnji avtocesti obremenjeno s hrupom in prašnimi delci. Pojasnila je tudi, da je protihrupna ograja ob avtocesti Koper-Maribor postavljena prenizko.

Po njenih besedah je Lopata zelo degradirano območje, kamor ne sodi umestitev zasebnega parkirišča za 70 tovornih vozil, ki ga želi urediti celjski podjetnik Peter Pišek. Parkirišče naj bi poleg tega stalo nad dvema plinovodoma, kar se jim zdi nedopustno. Navedli so tudi, da namerava podjetnik graditi tudi restavracijo, stezo za avtomatsko pralnico tovornih vozil, servisno delavnico, stezi za servisiranje tovornih vozil, nakladalne rampe ter skladiščne in hladilniške zmogljivosti.

Nad prekomernim hrupom se pritožujejo tudi na Delavski ulici. Predstavnik stanovalcev Štefan Plavčak je dejal, da jih moti vsakodnevni hrup iz bližnje Emo orodjarne, inšpekcija pa ne ukrepa.

Zagovornica zelenega in živega v Celju Irena Ašič pa je opozorila, da je mesto z okolico v nekaj letih izgubilo veliko starih dreves, prvotnih parkovnih zasnov in zelenic s klopcami. Zato je predlagala ureditev drevesnega parka v stari drevesnici v Medlogu.

Član Odprtega Celja Karl Šrot je povedal, da so letos na mestne oblasti naslovili več pobud; med drugim, naj občina vsa javna podjetja v Celju pozove k znižanju cen storitev, pa proti zvišanju cen v celjskih vrtcih, predlagali so tudi namestitev dvigal v vse tri- in več nadstropne stavbe. A se občina na njihove pobude ni odzvala.