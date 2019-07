"Odšli smo s tremi vozili, ampak že ob prihodu smo opazili, da so zaposleni sami omejili požar in ga tudi pogasili. Za nas je bil to kot lažen klic, ampak vseeno izvajamo nadzor in požarno stražo. Opravili smo tudi pregled s toplotno kamero in za zdaj je vse pod nadzorom, ogenj je pogašen in ni neke nevarnosti. Čakamo pa tudi na poročila kriminalistične službe, ki bo razkrila, kaj se je zgodilo," je za Radio Maribor pojasnil vodja intervencije Mario Greifoner.

Foto: Radio Maribor

Tudi tokrat so zagorele bale plastičnih odpadkov. Po aprilskih požarih, ki sta onesnažila zrak in poškodovala nekaj gasilcev, so lenarški občinski svetniki in člani civilne pobude zahtevali zaprtje ali selitev obrata. Pristojne službe pa so ugotovile, da posluje v skladu s predpisi, in dovolile nadaljevanje proizvodnje.