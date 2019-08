Vrednost naložbe je ocenjena na 1,5 milijona evrov, dokončana pa bo predvidoma do junija prihodnje leto. Izvajalec del je celjska družba Remont. Foto: BoBo

Oskrbovana stanovanja bodo zgrajena v neposredni bližini doma starejših, banke, trgovine, pošte, lekarne in zdravstvenega doma.

Stanovanja bodo v štirih etažah in bodo različnih kvadratur in razporeditev. Najmanjša bodo merila 38 kvadratnih metrov, največja pa 55 kvadratnih metrov. Vsa stanovanja bodo imela nadkrite balkone oziroma lože in ločene shrambe v stanovanju ali ob njem. V pritličju bo skupni prostor s kuhinjo, knjižnico in prostorom za skupno druženje vseh stanovalcev in njihovih obiskovalcev.

Objekt je projektiran brez arhitektonskih ovir in bo imel dvigalo. V vsakem stanovanju bo nameščena tudi oprema, ki bo omogočala uporabnikom 24-urno neposredno povezavo z dežurno zdravstveno službo.

Stanovanja, za katera je zanimanje veliko, so namenjena predvsem tistim, ki potrebujejo delno pomoč in nego po potrebi, obenem pa lahko še samostojno bivajo, in aktivnim upokojencem, ki si želijo trajno zagotoviti bivanje brez visokih vzdrževalnih stroškov za svoje nepremičnine.

Storitev osnovne in socialne oskrbe bo potekala v obliki pomoči na domu, ki jo bo organizirala polzelska občina. Izvajalec pa bo Dom Nine Pokorn Grmovje, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo o izvajanju pomoči na domu za svoje občane.