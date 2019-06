Foto: BoBo

Po uradnih podatkih direkcije za infrastrukturo je po tej cesti leta 2017 peljalo 14.020 vozil na dan, od tega 818 težkih tovornjakov, medtem ko podatki za leto 2018 niso na voljo. So pa po besedah predsednice civilne pobude Sergeje Puppis Freebairn na voljo podatki o prestopu tovornih vozil prek mejnih prehodov Zavrč in Središče ob Dravi, od koder se ves promet v Markovcih združi in steka na njihovo cesto. Lani je tako mejni prehod Zavrč prestopilo 208.593 tovornih vozil, Središče ob Dravi pa še dodatnih 111.323 tovornih vozil oziroma v povprečju skupaj 955 na dan.

Zaradi povečanega prometa je ob cesti večji hrup, večja onesnaženost in že vidne posledice na hišah, zaradi česar je življenjsko okolje ob Ormoški cesti in v Spuhlji po njihovih trditvah zelo degradirano.

Trenutne življenjske razmere so pri njih nevzdržne, opozarjajo, pri čemer ne gre zanemariti niti varnostnih vidikov. Inšpektorat so zato pozvali, naj izvede inšpekcijski nadzor glede čezmerne obremenitve bivalnega okolja in jih o izsledkih obvešča.

Omejitev tovornega prometa

Od sobote sicer na tem območju velja nova prometna ureditev, saj je direkcija za infrastrukturo prepovedala tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 tone prek mejnih prehodov Središče ob Dravi in Zavrč na Hrvaško in obratno. Ta je odslej po regionalnih cestah na tem območju dovoljen le še za lokalni prevoz, ki ima izhodišče ali cilj v hrvaških županijah Varaždin ter Medžimurje, prav tako ne bo oviran tovorni promet z izhodiščem ali ciljem v Sloveniji.

Civilna iniciativa je s tem le delno zadovoljna, saj meni, da bi omejitev morala veljala tudi za tranzitne tovornjake z območja Varaždina in Medžimurja.