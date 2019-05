Na infrastrukturnem ministrstvu želijo z usmerjanjem težkih tovornjakov na avtoceste izboljšati varnost in kakovost bivanja lokalnega prebivalstva. Foto: BoBo

Z novo prometno ureditvijo prepovedan daljinski tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 tone čez Slovenijo, ki zdaj s podravske avtoceste pot nadaljuje po glavnih ali regionalnih cestah in nato predvsem prek mejnih prehodov Središče ob Dravi in Zavrč na Hrvaško in obratno, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na direkciji za infrastrukturo (DI).

Tranzitni promet težkih tovornih vozil bo tako od junija po regionalnih cestah na tem območju dovoljen le še za lokalni prevoz, ki ima izhodišče ali cilj v hrvaških županijah Varaždin ter Medžimurje in obratno, prav tako ne bo oviran tovorni promet z izhodiščem ali ciljem v Sloveniji.

Znotraj območja omejene uporabe državne ceste, označenega s prometnimi znaki, med Ptujem in mejnima prehodoma Središče ob Dravi oziroma Zavrč, bo lokalni promet dovoljen v skladu z drugim odstavkom 37. člena zakona o cestah, ki predpisuje, da je v primeru omejitve uporabe javne ceste za tranzit dovoljena uporaba te ceste za lokalni promet, pojasnjujejo na ministrstvu.

Ob tem bo prepovedan tudi ves tranzitni promet težkih tovornih vozil, ki s štajerske avtoceste pot nadaljuje naprej po regionalnih cestah prek mejnega prehoda Dobovec in mejnega prehoda Bistrica ob Sotli na Hrvaško. Gre torej za območje vzhodno od Celja in južno od štajerske avtoceste do omenjenih mejnih prehodov.

Podravska avtocesta se pogosto srečuje z gnečo, a na Darsu menijo, da je prostora še dovolj. Foto: BoBo

Tranzitni tovorni promet na avtocestne povezave

Ker so tudi meddržavni mejni prehodi Gibina, Razkrižje, Ormož in Zgornji Leskovec v skladu z uredbo o določitvi mejnih prehodov v Sloveniji omejeni za tovorni promet nad 3,5 tone največje dovoljene mase, tudi tam odliv tovornih vozil nad 7,5 tone ni mogoč. Tranzitni težki tovorni promet bo s tem preusmerjen na avtocestne povezave, ki po mnenju ministrstva predstavljajo varnejšo vzporedno cestno povezavo z boljšimi prometno-tehničnimi elementi.

Kot so še pojasnili na ministrstvu, omenjene problematike niso obravnavali v sodelovanju s Hrvaško, so pa sosednjo državo o načrtovani spremembi prometne ureditve obvestili. O ukrepih so obvestili tudi druge države, iz katerih običajno prihajajo vozila, ki uporabljajo cestne povezave, na katerih bodo s 1. junijem uveljavili spremembe prometne ureditve. Gre predvsem za tovorna vozila, namenjena proti Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Bolgariji, Črni gori, Romuniji in obratno.

Na Darsu so za Slovensko tiskovno agencijo povedali, da je podravska avtocesta sposobna prevzeti ta tovorni promet, saj z njim tudi ni tako obremenjena kot na primer štajerska in primorska avtocesta. Ob tem dodajajo, da lahko tak ukrep pomeni tudi večje prihodke od cestninjenja tovornih vozil. Kolikšni bodo ti, bodo videli šele po prvem mesecu, zato jih trenutno ne želijo napovedovati ali o njih ugibati.

Civilne iniciative in župani z zadovoljstvom

Z napovedanim ukrepom so zadovoljni tudi v lokalnem okolju, zlasti v Spodnjem Podravju, kjer so najbolj naveličani vsakodnevnega "valjenja tovornjakov" skozi njihova naselja. V civilni iniciativi za ptujsko obvoznico odločitev države pozdravljajo, saj so si za to prizadevali s številnimi protesti, dopisi in sestanki.

Vendar po besedah njihove predstavnice Sergeje Puppis Freebairn obžalujejo, da omejitev ne bo veljala za tovornjake z območja Varaždina in Medžimurja, saj to po njenem pomeni, da bo na njihovi cesti dnevno le okoli sto tovornjakov manj kot doslej.

"Do te številke smo prišli na podlagi statistike prestopov tovornih vozil na obeh mejnih prehodih, saj je bilo lani tovornjakov iz tretjih držav le nekaj manj kot 29.000 od skupaj skoraj 320.000. Večina težkih tovornjakov namreč prihaja prav z varaždinskega območja," je dejala vodja civilne iniciative in ob tem dodala, da bo za potrditev njihove domneve treba počakati na uradne številke.

Ptujska županja Nuška Gajšek je ukrep pozdravila in dodala, da bodo po začetku izvajanja omejitev spremljali dogajanje ter na podlagi analiz, če bo treba, z odgovornimi znova sedli skupaj in se pogovarjali o morebitnih dodatnih rešitvah.

Po besedah župana Središča ob Dravi Jurija Borka bo ukrep za njihovo občino gotovo pomenil določeno razbremenitev, še posebej po tem, ko se je promet zaradi zaprtja mejnega prehoda Petišovci s strani hrvaških oblasti še dodatno povečal. Po podatkih iz marca je njihov mejni prehod dnevno prečkalo okoli 400 do 500 težkih tovornjakov.

Z veseljem so novice iz Ljubljane sprejeli tudi v Zavrču, saj so si za to že pred meseci prizadevali na sestankih s sosednjimi občinami z obeh strani meje. Trenutno po njegovih podatkih njihov mejni prehod dnevno prečka okoli 850 tovornjakov na dan, po 1. juniju pa bi se ta številka lahko skoraj prepolovila.

Župan Markovcev Milan Gabrovec je prav tako dejal, da so zadovoljni z rešitvijo, a to po njegovem mnenju ne pomeni, da si ne bodo prizadevali za čimprejšnjo izgradnjo hitre ceste od Ptuja do Ormoža.