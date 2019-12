Foto: BoBo

V Markovcih so se vnovič sešli župani, predstavniki infrastrukturnega ministrstva in civilne iniciative na temo gradnje hitre ceste med Ormožem in Ptujem oziroma Slovensko Bistrico. Na drugem takšnem sestanku v spodnjem Podravju v enem tednu pa – kljub povabilu – ni bilo predstavnikov okoljskega ministrstva. Prejšnji teden niso našli časa, da bi prisluhnili težavam kmetov po poplavah Drave, kar je – tako tamkajšnji župani – neodgovorno in razlog za zaskrbljenost.

Dela na prvem odseku hitre ceste, viaduktu Séjanca, se končujejo, dokončan naj bi bil v začetku prihodnjega leta. Župan Ormoža Danijel Vrbnjak pri tem opozarja, da bodo lahko zgrajen odsek navezali "na travnik, če smo malo komični, ta cesta ne vemo, kdaj se bo nadaljevala."

Župan občine Markovci Milan Gabrovec dodaja, da dovoljenja šele pridobivajo. "Trasa do Markovcev je umeščena v prostor, smo tik pred vložitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo od Ormoža do Markovcev."

Zapleta se tudi z izbiro trase med Markovci in Ptujem. Lani so razpravljali o treh različicah, letos jih je že pet. "Žal imam občutek, da nismo nič storili za korak naprej. Niti ne stojimo, nazaj gremo, žal," komentira zaplet župan občine Zavrč Slavko Pravdič. Župan občine Hajdina Stanko Glažar pa dodaja, da se pogovarjajo že dve leti, a ni nobenega napredka. "Tisti, ki bi morali pomagati – ministrstvo za okolje – niti niso prisotni," izpostavlja.

Odločitev o izbiri trase je namreč v rokah medresorske komisije, ki pa je ministrstvo za okolje in prostor ni ustanovilo niti po 14 mesecih, priznava državna sekretarka z infrastrukturnega ministrstva Nina Mauhler: "Želim si, da bi ta projekt zagnali, res je, da zamujamo že leto in pol z ustanovitvijo medresorske komisije, ki bi izvedljive variante predebatirala."

"Vsi imajo v žepu svoja kupčkanja," ugotavlja Sergeja Pupis Freebairn iz civilne iniciative. Dodaja, da imajo v iniciativi samo en interes, to je, da pridejo čim prej do končanja hitre ceste z obvoznico mimo Ptuja.

Mačehovski odnos države in njenih institucij do spodnjega Podravja je dejstvo. Vprašanje je le, kako velik delež so temu prispevali tukajšnji dolgoletni župani vsak s svojim interesom.