Gre za del projekta Popotnikom prijazna turistična destinacija, s tem pa je občina izpolnila tudi enega številnih ukrepov trajnostne mobilnosti, ki jih je zapisala v celostno prometno strategijo.

Parkirišče za avtodome v Kopru je eno izmed številnih po državi, zdaj so ga dobili še v Rogaški Slatini. Foto: Radio Koper

Postajališče za avtodome, ki je urejeno ob športni dvorani Balinček, omogoča parkiranje šestih avtodomov naenkrat. Namenjeno je krajšemu postanku in počitku med potovanjem turistov z avtodomi. Postajališče zagotavlja priključke za polnjenje baterij in rezervoarjev s svežo vodo ter praznjenje odpadne vode in toaletnih kaset.

Parkirno mesto za polnjenje električnih vozil omogoča polnjenje različnih prevoznih sredstev, kot so avtomobili, kolesa, invalidski vozički in podobno.