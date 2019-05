V Beli krajini se je lani okrepil tudi obisk tujih gostov. Foto: Občina Črnomelj

Vodja oddelka za razvoj in promocijo turizma črnomaljskega Razvojno informacijskega centra Bela krajina Gregor Jevšček je navedel, da so lani ustvarili nekaj več kot 85.000 prenočitev in pri teh glede na predlani zabeležili približno 18-odstotno rast.

Okrepil se je tudi delež tujih turistov, ki je lani dosegel skoraj tretjino, hkrati pa se je nekoliko povečala povprečna doba bivanja, ki je dosegla skoraj poltretji dan.

Med turističnimi novostmi je napovedal nove animacijske turistične produkte s področij dobrega počutja, kolesarstva in gastronomije. V bližini kampa Podzemelj prenavljajo letališče Prilozje, ki bo dobilo asfaltirano stezo, nov hangar in prenočitvene zmogljivosti, nato pa še hotel.

V Semiču so prenovili Hotel Smuk, v njegovi soseščini bo kmalu zaživela Muzejska hiša Semič in na turistični kmetiji Zupančič na Jelševniku animacijsko-raziskovalni center s črno človeško ribico. V Krajinskem parku Lahinja bodo ob nedavno prenovljenem informacijskem centru uredili novo animacijsko učno pot. Opozoril je še, da je Kamp Bela krajina v Podzemlju kot prvi v Beli krajini prejel ekološki certifikat "EcoCamping", na Gačah pa ob prenovi smučišča vzpostavljajo center gorskega kolesarjenja.

Bela krajina sicer po njegovih besedah ponuja veliko možnosti za preživetje dejavnih počitnic, med drugim možnost kolesarjenja in pohodništva. Zlasti poleti prednjači Kolpa, ker je v Beli krajini ohranjenega veliko ljudskega izročila, pa stavijo tudi na to. "Nikakor pa ne gre spregledati gastronomske ponudbe v okviru Okusov Bele krajine in vrhunskih belokranjskih vin," je pristavil.

Škodo turizmu lahko povzroči neutemeljena panika

Ker je Bela krajina med območji, ki jih obremenjujejo ilegalni migranti, je Jevšček ocenil, da nedovoljeni prehodi meje na turistični obisk "neposredno ne vplivajo, obiskovalci Bele krajine pa se počutijo dobro". Vsekakor pa "lahko veliko večjo škodo turizmu povzroči različna neutemeljena panika v slovenskem prostoru", je poudaril.

Po njegovih podatkih Bela krajina za zdaj premore le hotela v Metliki in Semiču s skupaj nekaj več kot 80 ležišči. Ob Kolpi je turistom na voljo 10 kampov, obiščejo pa lahko še 10 turističnih kmetij. V zadnjih letih sicer beležijo rast visokokakovostnih glamping nastanitev, ki jih je zdaj šest, povečuje se tudi število sob v gostiščih. Skupaj v hotelih, gostiščih, na turističnih kmetijah in drugje premorejo nekaj več kot 500 možnosti nastanitve.

Mejna ograja je težava

Jevšček je kot glavni izziv območnega turizma navedel pomanjkanje integralnih turističnih produktov, nastanitve, ki bi ustrezale kongresnemu turizmu, pomanjkanje denarja za redno promocijo in padec obiska pred sezono in po tej. "Veliko težavo vidimo tudi v panelni ograji, ki je tujek v naravnem okolju Bele krajine in omejuje prosto gibanje tako domačinov kot obiskovalcev."

V Beli krajini sicer pričakujejo dober razvoj turizma z novimi integralnimi turističnimi produkti kot tudi visokokakovostnimi prenočitvenimi zmogljivostmi. Njihov cilj je sonaravni razvoj zelenega turizma z dejavnim preživljanjem prostega časa v naravi in odkrivanjem belokranjske kulturne tradicije, je še dejal Jevšček.