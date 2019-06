Tomaž Hudomalj, Luka Petrič in Slavko Jerič. Foto: MMC RTV SLO

V rubriki MMCanaliza smo se dotaknili dogajanja v Parizu. V pogovoru sta sodelovala komentator Tomaž Hudomalj, ki bo na TV Slovenija 2 do konca turnirja pospremil vse najpomembnejše dvoboje, in Luka Petrič (Val 202)

Četrtfinale na TV Slovenija 2 Danes se v Parizu začenjajo četrtfinalni dvoboji. Od 14.10 naprej jih lahko spremljate na TV Slovenija 2.

Petrič si je prvi teden ogledal dogajanje v Parizu: "Osrednji stadion Philippe Chatrier je popolnoma spremenjen. Zdaj je malce večji, na vrhu je odrezan, ker bodo naslednje leto dodali premično streho. Med igrišči je lažji dostop, zgradili so nov stadion Simonne Mathieu, ki je zelo zanimiv, za tribunami so rastlinjaki, ima zelo dobro akustiko. Roland Garros pa še vedno zaostaja za preostalimi grand slami, preveč je gneče, igralci nimajo najboljših pogojev za treniranje."

Polona Hercog ima zelo dobro leto. Foto: EPA

Hercogova je parirala Stephensovi

Prvi teden je v posamičnih konkurencah nastopilo rekordnih šest igralcev. Daleč najuspešnejša je bila Polona Hercog, ki se je šele tretjič v karieri prebila v 3. krog, kjer je favorizirani Sloane Stephens nudila zelo dober odpor. "Američanka velja za igralko, ki je psihološko zelo trdna. Polona je pokazala, da ji lahko parira. V drugem nizu je Stephensova že servirala za zmago, a se je Hercgova vrnila. V zadnjem nizu je bilo že 4:0, a se je Slovenka skorajda spet vrnila. Polona Hercog razmišlja izredno zrelo. Zbrala se je in odigrala nekaj vrhunskih točk, znala se je prilagoditi," je bil zadovoljen Hudomalj, ki je poudaril, da je bil to sploh edini izgubljeni niz Stephensove.

Lahko se prebije tudi med najboljših 30

Hercogova je letos precej dvignila krivuljo, saj se ji na novi WTA-lestvici obeta skok na približno 60. mesto, na lestvici letošnjih izidov pa je 44. Kaj mora narediti, da bo stalno obstala v top50? " Igrati mora stanovitneje, graditi na peščeni sezoni. V zadnjih 16 obračunih je izgubila le štirikrat in še to proti izkušenim igralkam. Na tem mora graditi, verjeti vase, morda ji uspe še preskok višje," razmišlja Petrič. Hudomalj pa omenja njen preskok v glavi: "Vztrajati mora pri tem pristopu, v tem primeru ni nemogoča niti uvrstitev med najboljših 30."

Serena Williams je hitro zapustila Pariz. Foto: EPA

Serena ni bila nikoli dobra poraženka

V ženskem delu konkurence je bilo pričakovano kar nekaj presenečenj, izpadli sta tako Naomi Osaka kot Serena Williams. Ta je po izpadu poskrbela še za manjšo afero, ker je iz sobe za intervjuje (ne)hote vrgla Dominica Thiema, ki je ravno začel svojo konferenco po zmagi. "Serena je prevečkrat pokazala, da porazov ne prenaša najbolj športno. V tem primeru pa ni bila vsega kriva ona. Tudi organizatorji so malce nespretno odreagirali. Roger Federer je pozneje rekel, da se v slačilnici že šalijo iz tega primera. Mediji (pre)hitro pograbimo take zgodbe," razmišlja Hudomalj, Petrič pa je dodal: "Po porazih nikoli ni bila najbolj športna, morda tudi zato ni najbolj priljubljena, njeni rezultati so namreč izjemni."

Brez presenečenj

Na moški strani brez presenečenj, saj sta od prve osmerice izpadla le dva. Hudomalj o zadnji osmerici pravi: "Novak Đokovoć je že od svoje prve točke naprej fantastičen, Rafael Nadal je v Parizu doma. Morda bi omenil še Dominica Thiema, ki je proti Monfilsu igral odlično."

Letošnje leto je nekaj posebnega ...

Servis od spodaj?

Letos mineva 30 let od edine grand slam zmage Michaela Changa, ki je prav v Parizu premagal Ivana Lendla. Takrat je med drugim na največji sceni pokazal "spodnji servis". Tega smo v tej sezoni videli že nekajkrat, odzivi pa so različni. "Razumem negodovanje, ker morda kaže nespoštovanje do tekmeca. A vsi se še zdaj spominjamo Changa in njegove poteze, simpatično," je to potezo pospremil Petrič. V podobnem duhu razmišlja tudi Hudomalj: "Če igralec stoji tri metre za osnovno črto, razumem, da potem poskušaš narediti nekaj drugega. Tudi Federer je rekel, dokler je vse v okviru pravil, potem ni drame. Drugo je, če hočeš nekoga osmešiti. To je legitimna poteza."

S klikom na spodnjo sliko lahko prisluhnete celotnemu pogovoru.