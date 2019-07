Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Hmeljarji v zadnjih tednih na območju slovenjgraške občine spet nenapovedano škropijo hmelj in trdijo, da jim zakonodaja obveščanja prebivalstva ne nalaga. V slovenjgraški civilni iniciativi pa se ob tem sprašujejo, zakaj se uporabniki fitofarmacevtskim sredstev branijo tako minimalnega koraka, ki bi omogočil, da se ljudje ne izpostavljajo fitofarmacevtskim sredstvom, ter zaščitijo svoje živali in vrtnine. Dodajajo, da to svetuje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki med škropljenjem svetuje umik v notranje prostore in pokrivanje vrtnin.

O škropljenjih obveščajo šole in vrtce, prebivalcev ne

Koroški hmeljarji so na očitek civilne iniciative odgovorili, da zakonodaja obveščanja od njih ne zahteva. Tudi v pravilniku o varni uporabi fitofarmacevtskih sredstev nikjer ne piše, da bi prebivalce morali obveščati o škropljenju, je dejal eden večjih hmeljarjev Jože Čas iz Radelj ob Dravi. Pojasnil je, da o škropljenjih obvestijo samo šole in vrtce ter da so v preteklosti obveščali tudi prebivalce, ki pa jih je potem zaradi napačnih razlag posameznikov zajela panika. Vinogradniki in sadjarji škropijo več kot mi hmeljarji, a nihče od njih ne zahteva obvestil o škropljenju, je še dodal Čas.

Med tem v civilni iniciativi menijo, da so trenutne razmere do ljudi "krute", zjutraj ali pozno zvečer se širi vonj po kemiji in zvok škropilnic. Zelenjava, ki jo pridelujejo prebivalci v bližini nasadov hmelja, je po mnenju iniciative polna zanosov fitofarmacevtskih sredstev in je ni priporočljivo uživati, saj ni bila predhodno zaščitena ali pobrana pravočasno.

Občina: Obveščanje bi bilo korektno

Na slovenjgraški občini so povedali, da jih hmeljarji o škropljenju ne obveščajo, a da bi bilo v duhu družbene odgovornosti to korektno. Občina je sicer maja napovedala, da bo v povezavi s hmeljišči v bližini strnjenih naselij tudi letos izvedla monitoringe in se nato na podlagi rezultatov odločila za nadaljnje ukrepanje. Na vprašanje, ali je monitoring že izvedla, so na občini odgovorili, da je zadeva v postopku naročila in da bo monitoring izveden v prihajajočih tednih.