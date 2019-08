Do izlitja fekalnih voda je prišlo med čiščenjem zamašenega kanalizacijskega jaška v neposredni bližini hudournika. Vzrok za zamašitev je bil večji tekstilni predmet, ki so ga odvrgli v kanalizacijski sistem. Foto: Radio Maribor

Delni rezultati vzorčenja kopalnih voda so pokazali, da so za petkrat presežene vrednosti bakterije escherichia coli na izlivu kanala v morje, na samih kopališčih pa ne.

"Zaradi previdnosti, pa tudi zaradi vonja po fekalijah, ki je bil prisoten ob vzorčenju, še naprej odsvetujemo kopanje na kopališčih Žusterna in Mandrač Molet," so zapisali na Arsu. Rezultati so delni, ker se bakterija escherichia coli razvija hitreje kot intestinalni enterokok in podatkov za to bakterijo še nimajo. Dobili jih bodo predvidoma v nedeljo.

Onesnaženje je povzročilo petkovo izlitje odpadne vode iz bližnje fekalne kanalizacije v hudournik v Žusterni, ki se izteka v morje. Šlo je za zelo majhne količine fekalne vode, vendar je koprski javni zavod za šport kljub temu na kopališčih takoj izobesil rdečo zastavo. Zavod v vmesnem času kopalcem omogoča brezplačno uporabo bazena.