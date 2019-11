Do kolen v vodi s kavno skodelico v roki. Foto: EPA

Vremenoslovci so napovedali, da bi lahko voda segla še deset centimetrov višje.

Poplavljenega je okoli 70 odstotkov mestnega središča. Iz varnostnih razlogov so oblasti znova zaprle Markov trg, ki je najnižja točka v mestu. Zaprti so ostali tudi številni muzeji.

Šele v poznih popoldanskih urah naj bi se po ocenah vremenoslovcev razmere začasno, za nekaj dni, umirile. A napovedano je že novo deževje, čeprav naj razmere v mestu ne bi bile več tako hude kot v torek, ko je voda segala 187 centimetrov visoko, kar je največ v več kot 50 letih. Rekordno višino vode, 194 centimetrov, so izmerili leta 1966.

V običajnih razmerah je raven morja v Benetkah nekje med 80 in 90 centimetrov, v tem tednu pa je voda kar štirikrat presegla višino 140 centimetrov, kar je najhujši teden glede visokega plimovanja od leta 1872, odkar obstajajo uradne statistike.

Meščanom 5.000 evrov odškodnine?

Medtem je župan Lugi Brugnaro prevzel odgovornost za upravljanje 20 milijonov evrov nujne pomoči, ki jih je vlada dala na razpolago mestu po poplavah. Brugnaro ima v svoji novi vlogi vladnega komisarja na voljo 40 dni, da oblikuje načrt za prenovo mesta. Glede na prve predloge bodo meščani za sanacijo po poplavah prejeli do 5.000 evrov odškodnine, podjetniki pa do 20.000 evrov.

Zaradi ogromne škode, ki jo je za seboj pustilo morje, pa Brugnaro poziva tudi k donacijam za mesto iz domovine in tujine.

Posebna komisija bo težave Benetk obravnavala 26. novembra, takrat naj bi razpravljali tudi o prepovedi zasidranja za večje ladje za križarjenje in spornih zaščitnih pregradah, imenovanih Mose, ki naj bi ubranile beneško laguno pred poplavami. Medtem je v mesto prispelo tudi več sto mladih iz celotne Italije, ki v okviru akcije Benetke kličejo pomagajo pri sanaciji in čiščenju mesta.

Neurje v Rimu. Foto: EPA

V Trstu močni nalivi ...

Skoraj vso Italijo so danes prizadela neurja z močnimi padavinami. O močnejšem deževju so poročali iz Furlanije - Julijske krajine, kjer je bilo najhuje v Trstu in Gradežu. Na drugem delu države pa je bilo v mestu Ventimiglia ob meji s Francijo zaradi nevarnosti zemeljskega plazu od sveta odrezanih okoli 150 družin.

... na Južnem Tirolskem sneg

Na Južnem Tirolskem medtem vlada snežni kaos. Med drugim je od sveta odrezana vas Martell, ki jo je zasul snežni plaz. Žrtev ni bilo, nekaj hiš pa je bilo v plazu poškodovanih. Ljudi so prepeljali na varno, saj obstaja možnost nadaljnjih plazov.

Za nekaj časa je bila zaprta tudi avtocesta Brenner, ki je najpomembnejša cesta med Italijo in Avstrijo. Za večino delov Južne Tirolske so razglasili 4. stopnjo nevarnosti pred snežnimi plazovi.

Obilica snega v znanem zimskošportnem središču Madona di Campiglio. Foto: EPA

Tudi z juga države poročajo o vremenskih nevšečnostih. V Rimu je ponoči divjala nevihta, številna drevesa so se podrla. Eno drevo je padlo na avtomobil, v katerem je bil voznik. Zaradi hujših poškodb so ga prepeljali v bolnišnico.

V Firencah je nevarno narasla reka Arno, ki bi lahko prestopila bregove tudi v drugih toskanskih mestih, oblasti pa spremljajo tudi tok največje italijanske reke Pad, katere raven se je v 24 urah zaradi obilnih padavin dvignila za 1,5 metra.

Italijanska vlada bo na izrednem zasedanju razpravljala o neurjih, ki so pustošila po državi, in odločala, ali bodo sprostili dodatna sredstva za pomoč.