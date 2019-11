Občine Ljubljana, Ptuj, Maribor, Kočevje in Jesenice so ministrstvu za okolje predstavile lokacije, kjer bi lahko stale naprave za termično obdelavo odpadkov, nekatere imajo lokacije že predvidene v občinskih prostorskih načrtih.

Od ministrstva so na prvem sestanku pričakovale podrobne informacije, a za večino je bil sestanek razočaranje. Manjkali sta predvsem dve ključni informaciji. Kot pravijo, ministrstvo za okolje ne ve, niti koliko obratov bi potrebovali niti katero tehnologijo bi uporabljali.

Morda pa ima ministrstvo pripravljen rezervni načrt, ki bi bil najverjetneje najcenejši. "Povedali so, da je primarna lokacija Teš," je pojasnil mariborski podžupan Samo Peter Medved.

Foto: BoBo

Sežigalnica ob ljubljanski toplarni?

A neodločnost ministrstva ne moti ljubljanske občine, saj naj bi bili njihovi načrti že precej konkretni. Predstavniki ljubljanske občine pred kamero niso želeli, niso želeli odgovoriti niti na konkretna vprašanja, ker da aktivnega projekta še ni.

"A neuradno smo izvedeli, da župan želi, da objekt za termično obdelavo stoji ob Zaloški cesti ob Termoelektrarni, zgradili bi ga v javno-zasebnem partnerstvu, z njim pa bi primarno obdelovali odpadke, ki se zbirajo v Regijskem centru za ravnanje z odpadki. A ker so odpadki tudi dober posel, bi bili pripravljeni razmisliti tudi o objektu, ki bi bil zadosten za odpadke s celotne Slovenije," je za TV SLO poročala Tjaša Potisk Ančimer.

Kje bodo nove sežigalnice in kakšen je njihov vpliv?

Strokovnjaki opozarjajo na tveganje za zdravje

In kako sežigalnice vplivajo na okolje in zdravje ljudi? O tem so prav danes razpravljali strokovnjaki na srečanju o kemični varnosti. Tuje raziskave kažejo, da v okolici sežigalnic ljudje pogosteje zbolijo za rakom ali imajo težave s plodnostjo, verjetno pa obstaja tudi povezava med sežigalnicami in srčno-žilnimi ter pljučnimi boleznimi.

Ob sežiganju odpadkov se v zrak sproščajo nevarne snovi, izpusti vsebujejo tudi rakotvorne snovi, težke kovine. Ne le, da so te snovi v zraku, nalagajo se tudi v tla, opozarjajo strokovnjaki.

"Mejne vrednosti, ki so postavljene za vsako snov posebej, ne veljajo več, ker nismo izpostavljeni več eni snovi, ampak koktejlu snovi. Kako te različne mešanice med seboj delujejo, ne vemo," opozarja Metoda Dodič Fikfak iz Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa.

Ali imajo najnovejše sežigalnice manjše posledice za zdravje, še ni jasno.