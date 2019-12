Ljubljanske mlekarne dejavnosti izvajajo v okviru projekta krožnega gospodarstva Z embalažo Tetra Pak do robčkov, pri katerem sodelujejo še podjetja Tetra Pak, Dana, Mercator ter Eko iniciativa. Foto: BoBo

Direktor Ljubljanskih mlekarn Tomaž Žnidarič je ob predstavitvi projekta pojasnil, da je to le eden od korakov, ki jih v podjetju izvajajo v skrbi za okolje, ob tem pa poudaril, da je podjetje na pravi poti. V Ljubljanskih mlekarnah, ki so največji proizvajalec mleka v Sloveniji in posledično porabijo največ tetrapak embalaže, zmanjšujejo emisije v okolje, nadzorujejo porabo naravnih virov, v proizvodnih obratih pa imajo nameščene svoje čistilne naprave in vzpostavljen sistem ločevanja odpadkov.

Za potrebe proizvodnje mlečnih izdelkov v Ljubljanskih mlekarnah letno nastane približno 160 ton ostanka embalaže, ki ga v celoti vključijo v sistem zapiranja snovne zanke z namenom ustvarjanja reciklirane surovine za nove izdelka.

Po pojasnilih vodje ekologije v Ljubljanskih mlekarnah Simone Papler se snovna zanka za tetrapak embalažo začne v proizvodnji izdelkov, kjer embalažo iz koluta preoblikujejo v obliko, kot jo poznajo kupci. To embalažo napolnijo z mlekom ali jogurtom, ostanke embalaže, ki nastanejo pri tem procesu, pa odložijo na sodoben ekološki otok, od koder potujejo do preše.

Embalažo predelajo v italijanski papirnici Lucart, kjer iz ostankov tetrapak embalaže izdelujejo robčke, papirnate brisače in higienski papir. Te izdelke Ljubljanske mlekarne po pojasnilih Žnidariča odkupijo za vsakodnevno rabo zaposlenih.

Svetovalec družbe Tetra Pak za okoljske zadeve Gregor Cerar je pojasnil, da je embalaža v 75 odstotkih izdelana iz kartona, preostalo pa predstavljata plastična masa in aluminij. "Če je karton pravilno odložen v rumeni zabojnik ali vrečo, ga v papirnicah predelajo in iz njega izdelajo popolnoma nove izdelke," je poudaril. Preostali delež embalaže, ki ga sestavljata plastična masa in aluminij, se prav tako lahko predela v podajalnike za papirnate brisače. "Bistveno je, da smo dosledni pri ločevanju," je ponovil Cerar.

Higienski papir iz predelave tetrapakov