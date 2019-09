Do konca tedna bi Kemis lahko znova začel zbirati odpadke. Foto: BoBo

"Menim, da se bomo do konca tedna toliko organizirali, da se bodo zaposleni vrnili na delo," je pojasnil direktor Kemisa Boštjan Šimenc. Dodal je, da so za odločitev ministrstva izvedeli prek odločbe gradbene inšpekcije, ki so jo prejeli.

Ministrstvo je kot drugostopenjski organ ugodilo pritožbi Kemisa in odpravilo odločbe inšpektorata ter slednjemu zadevo vrnilo v ponovni postopek. Vse pravne posledice odločbe inšpektorata za Kemis so tako odpravljene, so pojasnili na ministrstvu.

Pri Kemisu so vseskozi vztrajali, da so želeli z novimi objekti, ki jih je gradbeni inšpektorat označil za črno gradnjo, le izboljšati požarno varnost. Direktor družbe Šimenc pojasnjuje, da nevarne odpadke po enomesečni ustavitvi dejavnosti zdaj spet sprejemajo, dokler ne bo znano, ali jim bo to dovolil tudi inšpektorat ali pa vnovič prepovedal, je za Radio Slovenija poročala Erna Strniša.

Inšpekcija ugotovila črno gradnjo

Gradbena inšpekcija je na začetku avgusta ugotovila, da so vsi po požaru obnovljeni objekti reciklažnega centra vrhniškega Kemisa črna gradnja. Podjetje je obnovo izvedlo brez gradbenega dovoljenja, so ugotovili inšpektorji in Kemisu naložili odstranitev najpozneje do sredine prihodnjega leta.

Kemis se je na inšpekcijsko odločbo pritožil. Minister za okolje in prostor Simon Zajc je naročil, da ministrstvo pritožbo obravnava prednostno. Prav tako je naročil gradbenemu inšpektoratu, da mora prednostno obravnavati Kemisovo prošnjo, da mu dovoli začasno nadaljnje obratovanje.

Kemis je namreč predlagal, da se začasno odloži izpolnitev inšpekcijske odločbe vsaj v delu, v katerem mu je prepovedano opravljanje gospodarske dejavnosti v domnevno nezakonito zgrajenih objektih, a je inšpektorat predlog zavrnil.

Minister Zajc začuden nad inšpektorji

Odločitev o odpravi odločbe ni presenetljiva, saj je tudi minister Zajc pred tremi tedni izrazil začudenje nad dejstvom, da so inšpektorji dve leti bedeli nad popožarno sanacijo in šele zdaj prišli do ugotovitve o črni gradnji. Tedaj je napovedal tudi revizijo samega inšpekcijskega postopka.

Kot smo poročali, je nenadna prepoved obratovanja naletela na ogorčen odziv gospodarstva, kjer so opozarjali, da je problematiko nevarnih odpadkov tako ali drugače treba čim prej rešiti. A na občini Vrhnika so prepričani, da bo končna zmaga njihova.

V Civilni iniciativi Sinja Gorica, kjer skrbno spremljajo dogajanje v povezavi s Kemisom in se zavzemajo za selitev obrata z Vrhnike, so za odločitev ministrstva izvedeli iz medijev, zato je za zdaj še niso mogli komentirati.