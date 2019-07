Obalne občine bodo v kratkem sprejele ukrepe za omejitev porabe vode. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Približno 130.000 odjemalcev je ta trenutek v štirih obalnih občinah, ki jih s pitno vodo dan in noč oskrbuje Rižanski vodovod. Običajna poraba v poletnih mesecih znaša 450 litrov na sekundo. Brez lastnega vodnega vira na podlagi dogovorov in pogodb je trenutno na voljo skupaj 350 litrov. Od tega je, kot pojasnjuje direktor Rižanskega vodovoda Koper Martin Pregelj, približno 90 litrov iz kraškega vodovoda, 230 iz hrvaškega istrskega vodovoda, 30 litrov pa imajo zagotovljenih iz zajetja v Sečovljah.

Zmanjka torej 130 litrov na sekundo, v kratkem naj bi obalne občine razglasile prepoved zalivanja javnih in kmetijskih površin, suhi bodo ostali tudi vodometi in prhe na plažah. Koprsko komunalno podjetje, ki največ vode porabi za zalivanje parkov in zelenic, je že sprejelo nekatere ukrepe. Zalivanje tako ne bo več potekalo avtomatizirano po algoritmih, "ampak bo oseba, ki bo šla na obhod, vodo odprla, če bo ocenila, da je potrebno", pove direktor komunalnega podjetja Marjetica Koper Alfred Draščič.

Na poziv k varčni rabi vode so se odzvali tudi turistični delavci. Sara Švab iz Lifeclass hotelov Portorož ob tem pove, da so "pripravili obvestilo v petih jezikih za naše goste". "Trenutno je na recepciji, kmalu pa ga bomo dali tudi v sobe, da bodo gostje seznanjeni s položajem," je pojasnila. Težava bi se lahko pokazala pri polnjenju hotelskih bazenov, a jih večino polnijo bodisi z morsko vodo bodisi s termalnimi vrelci.