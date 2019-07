V vrtinah pri Hrastovljah so odkrili sledi mineralnega olja. Foto: Radio Koper

Na območju Hrastovelj, kjer se je po nesreči tovornega vlaka pred tremi tedni izlil kerozin, so v ponedeljek v eni od šestih vrtin odkrili onesnaženje. Mineralno olje so zaznali na opazovalni vrtini P19, ki se nahaja pod nasipom železniške proge in je od vodnega vira odmaknjena okoli tri kilometre.

Vzorce zaznanega mineralnega olja so primerjali s tistim, ki se je izlil ob nesreči vlaka, in ugotovili, da gre za povsem drugačno mineralno olje in torej drug vir onesnaženja, je na novinarski konferenci v Ljubljani povedala Kozlovičeva.

Povzročitelj onesnaženja ni znan

Povzročitelj zaznanega onesnaženja torej ni znan, Arso pa je zadevo naznanil pristojnim organom. "Sprejeli bomo ukrepe, da se to onesnaženje zmanjša ali odstrani, saj gre za snov, ki je na poti do vodnega vira. Kdo je povzročil onesnaženje, bodo ugotovili drugi organi," je pojasnila direktorica Arsa.

O tem, katera snov je v vrtini, v Arsu ne želijo ugibati, je povedala Janja Turšič z Arsa. Jasno pa je, da je sestava mineralnega olja v vrtini drugačna od kerozina, ki se je razlil iz cisterne.

Kozlovičeva je zatrdila še, da je pitna voda varna, da ni onesnažena in da kljub novemu viru onesnaženja veljajo vsi ukrepi, ki so bili sprejeti doslej. Arso bo še naprej izvajal monitoring v Hrastovljah.