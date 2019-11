Kljub povečani višini vode na obali ne pričakujejo takšnih poplav kot v preteklih dneh. Foto: BoBo

Regijski center za obveščanje Koper je zaradi visokega plimovanja morja v Piranu ob 08.53 sprožil sireno javnega alarmiranja, malo pred 9.30 se je sirena oglasila tudi v Izoli. Kljub sproženemu alarmu pristojni ne pričakujejo tako močnega poplavljanja, kot je bilo v prvi polovici tedna. Ladijski promet sicer poteka nemoteno in brez posebnosti.

Po podatkih oddelka za hidrološke napovedi Arsa ima Drava na meji z Avstrijo pretok okoli 900 kubičnih metrov na sekundo, v stari strugi dolvodno od pregrade Markovci okoli 800 kubičnih metrov na sekundo. Čez dan in zvečer se bo pretok Drave povečeval in na meji z Avstrijo danes zvečer in v noči na ponedeljek dosegel predvidoma 1510 kubičnih metrov na sekundo. Ponoči se bo povečala tudi vodnatost pritokov Drave v Sloveniji. Drava bo ob tem poplavljala na več mestih ob strugi.

Po opozorilu Arsa bodo sredi dneva in popoldne v zahodni polovici Slovenije nastajali močnejši krajevni nalivi. Prebivalci na teh območjih in predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine ter tudi na znake zamakanja vode na zemljišču, so zapisali na zavodu.

Danes bo na zahodu pretežno oblačno, občasno bo ponekod deževalo. Na vzhodu bo občasno nekaj sonca. V zahodnem delu države bodo čez dan nastajali močnejši krajevni nalivi, pade lahko od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, sunki vetra bi lahko presegali 80 kilometrov na uro. Močan veter je napovedan tudi za jugovzhod države. Sunki vetra na Primorskem in v delu Notranjske bi lahko zjutraj in dopoldne presegali hitrost 80 kilometrov na uro.