Pogrešanih je več sto ljudi. Foto: Reuters

Čeprav je orkan oslabel, ameriški vremenoslovci opozarjajo, da bodo vetrovi še vedno pihali s hitrostjo 150 kilometrov na uro, na nekaterih območjih ob obali obeh Karolin pa napovedujejo nevarne nevihte z obilnimi padavinami in dvometrske valove.

"V naslednjih nekaj dneh je pričakovati, da bo orkan počasi slabel. Kljub temu bi Dorian lahko ostal močan orkan, ko se bo njegovo središče pomikalo blizu ali ob obali Severne Karoline," so dejali vremenoslovci.

Ljudje na Bahamih v obupu in stiski plenijo trgovine. Foto: Reuters

Prebivalci Severne Karoline imajo za seboj dolgo noč z močnim vetrom in obilnimi padavinami. Obalna mesta so poplavljena, več sto tisoč ljudi je ostalo brez elektrike.

Floridi je orkan večinoma prizanesel. Tamkajšnje oblasti sicer poročajo o šestih smrtnih žrtvah, vendar so po poročanju ameriških medijev te posledica priprav na prihod nevihte in evakuacije.

Število žrtev raste

Na Bahamih, kjer je Dorian za seboj pustil opustošenje, še vedno odpravljajo posledice. Premier otočja Hubert Minnis je potrdil, da je orkan zahteval najmanj 30 življenj, orkan pa je označil za "opustošenje generacij". Po podatkih Združenih narodov na najbolj prizadetih otokih Grand Bahama in Abaco nujno pomoč potrebuje okoli 70.000 ljudi. Svetovni program za prehrano je zato v državo poslal osem ton hrane, vode in najnujnejših higienskih potrebščin. Pomoč bodo pošiljali prek zračnega mostu med Panamo in dvema logističnima središčema na Bahamih.

Tudi Evropska unija je sporočila, da bo Bahamom namenila 500.000 evrov nujne humanitarne pomoči za podporo prebivalstvu na območjih, ki jih je prizadel orkan. Kot so sporočili iz Bruslja, bodo sredstva namenjena za kritje osnovnih potreb po prebivališču, vodi, higieni in hrani, Evropska komisija pa bo v tesnem stiku z bahamskimi oblastmi pozorno spremljala razvoj dogodkov, da bi zagotovila nadaljnjo pomoč. Mobilizirala je tudi ekipo strokovnjakov, ki bo ugotovila potrebe po pomoči, satelitski sistem Copernicus pa že zagotavlja slikanje prizadetih območij.

Na otočju Abaco je pogrešanih več sto, morda tudi več tisoč ljudi.