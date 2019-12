Zaradi divjanja narave je več tisoč družin ostalo brez strehe nad glavo. Foto: Reuters

Phanfone, ki se imenuje tudi Ursula, je v torek dosegel Filipine in v tej pretežno katoliški državi poskrbel za deževen božič, ki ga na desettisoče ljudi ni preživelo doma. Po podatkih civilne zaščite je več kot 16.000 ljudi noč preživelo v zasilnih zatočiščih v šolah, telovadnicah in vladnih poslopjih. Odpovedali so mnoge polete in potovanja z ladjami.

Tajfun je prizadel več otokov, s katerih poročajo o uničenju in veliki gmotni škodi. Na posnetkih je videti uničene hiše, prevrnjene avtobuse in podrta drevesa. Številna mesta v najbolj prizadetem osrednjem delu države so ostala brez elektrike. Tajfun je dosegel tudi izredno turističen otok Boracay, a kakšna je škoda tam, še ni znano.

V četrtek se je tajfun pomaknil nad Južnokitajsko morje.

Phanfone je sicer sledil podobni poti kot smrtonosen tajfun Haiyan leta 2013, ki je zahteval 7.300 smrtnih žrtev oziroma pogrešanih. Haiyan je prinesel vetrove, ki so pihali s hitrostjo kar 310 kilometrov na uro, kar je še vedno rekord.