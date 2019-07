Huda ura v Kočevju.

Pozno popoldne se je razbesnela t. i. supercelična nevihta, ki je bila najmočnejša na območjih Vrhnike, Brezovice, Velikih Lašč ter Ribnice in Kočevja. Najhuje je bilo okoli 18. ure v Kočevju, kjer so gasilci posredovali kar 50-krat, na terenu jih je bilo 90.

Voda je vdirala v kleti, veter je razkrival strehe. Na ceste se je podrlo okrog 30 dreves, glavna cesta med Ljubljano in Kočevjem je bila nekaj časa zaprta.

V sredo bodo padavine ponehale

Po napovedi agencije za okolje bodo padavine ponoči oslabele in do jutra večinoma tudi ponehale. Na zahodu se bo deloma razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19 stopinj Celzija.

V torek zjutraj in dopoldne bo na Primorskem še deloma jasno, drugje pa pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe. Popoldne se bo povsod pooblačilo, plohe in tudi posamezne nevihte bodo pogostejše. Na Primorskem se bodo nevihte nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija.

V sredo zjutraj bodo padavine ponehale, dopoldne se bo povsod razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Razmeroma sveže bo. V petek bo spet bolj spremenljivo s plohami in popoldne tudi nevihtami.

Neurja z močnim vetrom, nalivi in točo so tudi v nedeljo popoldne zajela osrednji in vzhodni del Slovenije. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je bilo najhuje v občinah Rogatec, Rogaška Slatina, Zagorje ob Savi in na Ptujskem. Tam si je razmere danes ogledala ministrica Aleksandra Pivec in dejala, da so ocene povzročene škode zelo skrb vzbujajoče.