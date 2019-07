Neurja so ovirala tudi promet. Foto: Televizija Slovenija

V občinah Beltinci, Brezovica, Domžale, Kamnik, Komenda, Kranj, Ljubljana, Lukovica, Mislinja, Murska Sobota, Nazarje, Postojna, Prebold, Slovenj Gradec, Šenčur, Tržič, Vrhnika in Zagorje ob Savi so zaradi težav, povezanih z neurjem, posredovali gasilci.

Meteorna voda je zalila prostore stanovanjskih objektov, osnovne šole in več odsekov cest. Močan veter, ki je spremljal neurje, pa je podiral drevesa, jumboplakate in odkril nekaj streh stanovanjskih in gospodarskih objektov, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Veter je v Ljubljani, kjer je neurje prenehalo, na več lokacijah odkril strehe, voda pa je zalila več kleti. Enako se je zgodilo v občini Domžale, kjer je veter tudi poškodoval električne vode. Na območju Kamnika zaradi neurja gasilci posredujejo na več lokacijah. Nudijo pomoč pri odstranjevanju vode iz poplavljenih objektov ter pri odstranjevanju podrtih dreves.

Neurje močno ovira tudi promet. Na prometno-informacijskem centru voznike pozivajo k previdni vožnji. Voznike opozarjajo tudi, naj se ne ustavljajo v predorih in pod nadvozi. Zaradi velike količine vode na cestišču je promet oviran na dolenjski avtocesti na različnih odsekih med Šmarjem - Sapom in Višnjo Goro v obe smeri.

Dež bo po napovedih agencije za okolje (Arso) ponoči prenehal. Tudi za sredo in četrtek vremenoslovci napovedujejo krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. Na Arsu pa opozarjajo tudi na povečano verjetnost požarov v naravnem okolju na Primorskem.