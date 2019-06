Francija je v primežu hude vročine. Foto: Reuters

Gre za isto območje, kjer so zabeležili že prejšnji rekord 44,1 stopinje Celzija, ki je bil postavljen avgusta 2003. Vročinski val tega leta je v Franciji zahteval skoraj 15.000 smrtnih žrtev.

Danes so najprej v Carpentrasu na jugovzhodu Francije namerili rekordnih 44,3 stopinje Celzija, kar je za 0,2 stopinje več kot leta 2003 v krajih Saint-Christol-les-Ales in Conqueyracn na jugu. Še višjo temperaturo so potem izmerili v Villevieillu pravtako v departmaju Gard 45,1 stopinje Celzija, kasneje pa je rekordna temperatura padla v vasici na jugu, kjer so izmerili 45,9 stopinje Celzija.

Zaprte šole

V Franciji so sicer zaradi vročinskega vala zaprte šole, med mesti, kjer so razglasili rdeči alarm, so Marseille, Nimes, Montpellier, Avignon in spodnji del doline reke Rone. V Parizu, Lyonu, Strasbourgu in Marseillu so oblasti zaradi vročine omejile promet, državne železnice SNCF so omogočile brezplačne odpovedi ali spremembe vozovnic. Oblasti pozivajo svojce, naj starejše družinske člane, ki ne živijo z njimi, večkrat pokličejo in preverijo, ali je z njimi vse v redu.

Sedem evropskih držav z rekordom 45 ali več stopinj Celzija

S tem je Francija postala sedma evropska država, kjer temperaturni rekord znaša najmanj 45 stopinj Celzija. To so še Bolgarija, Portugalska, Italija, Španija, Grčija in Severna Makedonija, je na Twitterju zapisal francoski meteorolog Francois Jobard.

V četrtek zvečer je v bližini francoskega Rennesa umrl 33-letni krovec, ki je delal na strehi in mu je postalo slabo. Zgrudil se je, a ni padel s strehe. Umrl je v bolnišnici. Prva smrtna žrtev vročine je bil 72-letni brezdomec v italijanskem Milanu, ki je umrl v četrtek.



Dve žrtvi vročine v Španiji

Najstnik blizu Cordobe naj bi nenadoma dobil vrtoglavico in se je želel ohladiti v bazenu, a je pri tem dobil krče in se zgrudil. Kljub takojšnjemu prevozu na urgenco je umrl. V Valladolidu je zaradi težav, povezanih z visokimi temperaturami, umrl 93-letnik.

V Španiji naj bi temperature presegle 43 stopinj Celzija. Po letu 1975 so našteli devet vročinskih valov, od tega pet v zadnjem desetletju, kažejo podatki španskega meteorološkega urada. V 34 od 50 provinc so zato razglasili nevarnost požarov v naravi. V Kataloniji se gasilci še naprej borijo z največjim gozdnim požarom v zadnjih 20 letih. Doslej so ognjeni zublji uničili že 6.500 hektarjev površine.

Včeraj rekordi tudi na Hrvaškem

Vročinski rekordi so včeraj padli tudi na Hrvaškem. V Pazinu so izmerili 35,8 stopinje Celzija, kar je bil najtoplejši junijski dan v tem mestu v zadnjih 58 letih, odkar merijo redno temperature. Hkrati je bil za 0,2 stopinje presežen absolutni temperaturni rekord iz leta 2003. V hrvaški Istri so se temperature v četrtek dvignile do 38 stopinj Celzija, ki jih je spremljala velika vlaga, ki je bila še posebej izrazita v večernih urah. Še posebej vroče je bilo v mestnih središčih in v dolini reke Mirne, kjer so namerili več kot 38 stopinj Celzija.

Temperaturni zemljevid Francije za danes. Foto: EPA

Rekordno obdobje 2015–2019?

Svetovna meteorološka organizacija je sporočila, da bo letošnje poletje med najbolj vročimi, obdobje 2015–2019 pa najbolj vroče petletno obdobje v zgodovini. Kot so ob tem opozorili v svetovni agenciji, je še prezgodaj, da bi vročinski val pripisali podnebnim spremembam, je pa, kot navajajo, "absolutno konsistenten" z ekstremi, ki jih povezujemo z vplivi izpušnih plinov.

"Vročinski valovi bodo vedno bolj intenzivni, vedno bolj ekstremni, začeli se bodo čedalje bolj zgodaj in končali čedalje pozneje," je dejala tiskovna predstavnica organizacije Clare Nullis. "Še vedno smo komaj na koncu junija, a se zdi, da je pred nami rekordno najtoplejše petletno obdobje, obdobje med 2015 in 2019. Letošnje leto je bilo v obdobju med januarjem in majem tretje najtoplejše."