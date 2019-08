Strah pred kopičenjem nevarnih odpadkov se je pojavil, potem ko je gradbena inšpekcija Kemisu prepovedala opravljati dejavnost v zgradbah, obnovljenih po požaru leta 2017. Te zgradbe naj bi bile namreč obnovljene brez ustreznega gradbenega dovoljenja. Kemis je v skladu z odločbo prenehal dovažati odpadke na svojo lokacijo na Vrhniki. Foto: BoBo

Minister Simon Zajc je na ministrstvu gostil predstavnike slovenskih podjetij, ki imajo poleg Kemisa še dovoljenja za obdelavo nevarnih odpadkov.

"Ugotovili smo, da je za nekaj mesecev stanje obvladljivo. Podjetja so povedala, da lahko dodatno sprejmejo od 14.000 to 15.000 ton odpadkov," je po sestanku povedal minister Zajc.

Koliko odpadkov točno bodo podjetja lahko dodatno prevzela, naj bi bilo znano v prihodnjih nekaj dneh. V tem času naj bi namreč na ministrstvu zbrali podatke, kateri odpadki in v kakšnih količinah ostajajo po prenehanju delovanja Kemisa ter katere odpadke bi lahko prevzela posamična podjetja. Zajc je obljubil, da bodo na ministrstvu kar se da pospešili vse postopke pridobivanja dovoljenj za odvoz odpadkov.

Kemis se je že pritožil na odločbo gradbene inšpekcije, ki mu je prepovedala opravljanje dejavnosti. Zajc je naročil, da ministrstvo za okolje kot organ druge stopnje pritožbo obravnava prednostno. Prav tako mora gradbeni inšpektorat prednostno obravnavati Kemisovo prošnjo, da mu dovoli začasno nadaljnje obratovanje. "Odločitve pričakujem v nekaj dneh," je povedal Zajc.

Minister je zahteval tudi revizijo samega postopka, ki ga je v povezavi s Kemisom vodila gradbena inšpekcija. Inšpekcijski postopek je dolgo "peljal v eno smer", nato pa se je zgodil obrat. "Zanima me, na podlagi česa je bila sprejeta ta odločitev," je povedal.

Primer Kemisa je znova opozoril tudi na potrebo, da v Sloveniji dokončno opravimo razpravo o morebitni domači sežigalnici odpadkov oz. o povečevanju kapacitet obstoječih obratov. "Vsa podjetja na sestanku so izpostavila, da smo preveč izpostavljeni tujini. V trenutku, ko tujina zapre izvoz, se znajdemo v velikih težavah," je povedal Zajc.

Pospeševanje dejavnosti s sežigalnico

Dejavnosti v povezavi s sežigalnico bomo torej morali pospešiti, je dodal. Za zdaj sicer stanje v povezavi z nevarnimi odpadki pri komunalnih podjetjih ni kritično, je zatrdil Zajc. Če bodo odvoz odpadkov lahko zagotovila druga podjetja, težav niti ni pričakovati, je dodal.

Prav tako se bodo na ministrstvu za okolje potrudili, da se zaradi položaja s Kemisom ne bo ustavilo gospodarstvo. To je leta 2017, po požaru pri Kemisu, leto dni delovalo brez njega.

"So se pa razmere v tujini od takrat precej spremenile," je priznal Zajc in spomnil, da so trenutno težave pri zagotavljanju terminov v sežigalnicah v tujini večje kot pred leti.

Pri Zajcu so bili na pogovoru predstavniki podjetij Saubermacher Slovenija, Ekol, Eko les plus, Cep, Ekologija, Ecoplus, Kolektor EVT, Chemeco, Eko-teh, Ekosan in Alpkem, so povedali na okoljskem ministrstvu.