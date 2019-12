Foto: Reuters

Podnebni vrh, imenovan COP25, je bil sprva načrtovan za Čile, kjer so vzniknili množični protesti, zato so ga organizatorji prestavili v Španijo.

Odprtje bo pospremilo zasedanje 29.000 udeležencev, med njimi predsedniki držav in vlad, Slovenijo bo zastopal minister za okolje in prostor Simon Zajc.

Na Konferenci pogodbenic Okvirne konvencije ZN-a o podnebnih spremembah (UNFCCC) bo okoli 200 držav poskusilo oblikovati dokončna pravila za uveljavljanje pariškega podnebnega sporazuma čez dve leti.

Generalni sekretar ZN-a António Guterres je na začetku vrha dejal, da je podnebna kriza neizbežna, svetovni voditelji pa da morajo ukrepati. "Ključnih bo 12 mesecev pred nami, da bomo v tem času sprejeli bolj ambiciozne zaveze držav ‒ predvsem glavne onesnaževalke ‒, da začnejo nemudoma zmanjševati izpust toplogrednih plinov, s katerim bodo do leta 2050 dosegle podnebno nevtralnost."

Ob tem je dodal: "Nehati moramo vrtati in kopati in izkoriščati obnovljive vire energije in naravne rešitve."