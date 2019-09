"Vi boste umrli zaradi starosti, jaz bom zaradi klimatskih sprememb," je bil eden od sloganov avstralskih protestnikov na petkovem shodu. Foto: EPA

Petkovi protesti so na ulice številnih mest po svetu po ocenah v medijih pripeljali štiri milijone ljudi, ki so opozarjali na nujnost takojšnega ukrepanja.

Izoblikovane koalicije bodejo v oči. Na eni strani visoka politika, zaverovana v tako imenovane nacionalne interese, pogosto skeptična do znanstvenih spoznanj, naklonjena kratkoročnim rešitvam, zavezana fosilnim gorivom, premogu, modelu nebrzdane gospodarske rasti in zagovornica dvostranskih dogovorov. Na drugi strani Svetovna organizacija, katere vpliv v svetu skupaj z multilateralizmom vztrajno in drastično erodira, pod okriljem katere se stiskajo majhni, neslišni, revnejši, in ki je skoraj ganljivo našla skupni imenovalec s protestniki.

Na vrhu tudi Šarec Podnebni vrh, ki se ga bo udeležil tudi slovenski premier Marjan Šarec, bo potekal pod sloganom "Tekma, ki jo lahko zmagamo, tekma, ki jo moramo zmagati". Cilj vrha je krepitev prizadevanj in pospešitev ukrepanja pri izvajanju in uresničevanju ciljev Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah iz leta 2015, poroča STA.

"Najhujše napovedi so se izkazale za napačne, ne ker bi bile v primerjavi s stvarnostjo preveč, ampak so bile premalo dramatične, in zaradi splošne apatije. Podnebne teme je bilo težko postaviti na mizo, zelo težko je bilo dopovedati voditeljem, da morajo ukrepati", je dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, navdušen nad dinamičnim pospeškom, ki ga daje mladinsko gibanje.

ZDA se niso prijavile k razpravi

Guterres, ki želi podnebna srečanja na najvišji ravni razumeti kot kontinuirani proces, je sprva izražal pričakovanja, da bodo danes razglašene konkretne zaveze o zmanjšanju toplogrednih plinov, ampak je v petek svoja pričakovanja znižal. Združene države Amerike, ki so v času mandata Donalda Trumpa naredile precejšen korak nazaj v okoljskih predpisih ‒ nekatere zvezne države na primer zdaj tožijo zvezno vlado, ker jim onemogoča izvajati strožje predpise glede onesnaževanja zraka ‒ se niso niti prijavile k današnji razpravi. Tudi Brazilija in Japonska se nista. Kako se bodo vedle Kitajska, Indija, Rusija? Časa pa, tako znanstveniki, zmanjkuje.

Zadnje poročilo Združenih narodov govori o katastrofi do leta 2040, če bodo emisije naraščale z zdajšnjim tempom. Gospod Guterres mora biti res velik optimist. Ampak kaj drugega mu tudi ne preostane.