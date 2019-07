Predvsem v južni polovici Slovenije bodo ob nevihtah mogoči močnejši nalivi. Foto: BoBo

Po nočnih neurjih so bili gasilci in pripadniki komunalnih služb na delu v občinah Grosuplje, Koper, Piran, Izola, Ankaran, Ptuj, Tolmin, Brežice, Gornja Radgona, Lenart, Krško, Cerkno, Ljubljana in Rače – Fram.

Gasilci so predvsem črpali meteorno vodo, zaščitili objekte s protipoplavnimi vrečami, odstranjevali podrta drevesa, nudili pomoč zaradi prekinitve z električno energijo. Trikrat so posredovali zaradi udara strel.

Kot smo že poročali, je strela v Boninih blizu Kopra včeraj ob 15.31 zadela moškega. Čeprav so na pomoč pri oživljanju priskočili domačini in nato reševalci nujne pomoči, je umrl.

Nevihtna nedelja, jutri deloma sončno

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi padavinami, nevihtami, tudi nalivi. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 °C.

Jutri bo več sonca na zahodu, drugje bo spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo še plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 25 do 30 °C.

V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha ali nevihta.

Vremenska obremenitev se bo stopnjevala

V nedeljo se bo vremenska obremenitev stopnjevala, z vremenom povezane težave bodo pogoste, okrepili se bodo tudi nekateri bolezenski znaki.