Letos se novice o vročinskih valovih kar nabirajo, tako širom Evrope kot pri nas. Ljudje se s pojavom soočajo na različne načine; eni pijejo več tekočine, drugi po trgovskih centrih iščejo klimatske naprave, tretji so prisiljeni poiskati pomoč na urgenci. Za marsikoga so usodni: med najbolj znanim vročinskim valom leta 2003 je v Evropi umrlo 70.000 ljudi. Tudi za živali in rastline pogosto podležejo, del življa nima izbire in enostavno odmre. Vse to je del cikla podnebnih sprememb in globalnega segrevanja (več o tem v svežem MMC-jevem intervjuju s klimatologinjo).

Ampak, kaj "vročinski val" sploh pomeni? Gre za meteorološki termin, okoli katerega je v znanstveni skupnosti precej debate (kogar zanima, si za vzorec lahko preleti tale članek). Globalno sprejete, uradne definicije, ni. Najširše se ga lahko zaobjame kot obdobje nesorazmerne vročine. Svetovna meteorološka organizacija ga opredeli kot obdobje petih ali več dni, v katerih najvišja dnevna temperatura povprečno preseže za 5 stopinj Celzija ali več.

Številne države so definicijo prilagodile lokalnim razmeram, nekatere je sploh nimajo. V "enačbo" se dodaja faktorje, kot je vlažnost zraka, nočne razmere, vetrovnost ... Spet drugi poskušajo definicijo utemelji antropocentrično, z vplivom vročine na človeško telo, kot npr UTCI.

Medtem ko so se na Norveškem letos čudili najvišji izmerjeni temperaturi 35,6 stopinj Celzija, v celinski Indiji o vročinskem valu v praksi sploh ne razmišljajo, če živo srebro ne doseže 45 stopinj Celzija.

Kako ga definiramo v Sloveniji

Slovenija ima svojo definicijo, kot je za MMC pojasnil meteorolog na agenciji za okolje (Arso) Branko Gregorčič.

V notranjosti Slovenije velja, da je vročinski val vsaj tridnevno obdobje s povprečnimi dnevnimi temperaturami nad 24 stopinj Celzija. To se približno ujema z najvišjo dnevno temperaturo nad 30 stopinj Celzija.



Na Primorskem je vročinski val vsaj tridnevno obdobje s povprečnimi dnevnimi temperaturami nad 26 stopinj Celzija. To se približno ujema z najvišjo dnevno temperaturo nad 32 stopinj Celzija.

Kaj pa pri nas povzroča vročinske valove. Navadno je krivec dotok vročega subtropskega zraka iznad severne Afrike. "Ob seveda dovolj močnem sončnem obsevanju," dodaja Gregorčič.

Podatki za zadnjih 70 let jasno kažejo, da so vročinski valovi vse pogostejši, vse daljši, vse bolj vroči. Če se bo trend nadaljeval, bo samo še hujše. Foto: Arso

Vse pogostejši so, in trend se bo verjetno nadaljeval

"V Sloveniji in v naši okolici so se seveda vročinski valovi pojavljali tudi v preteklosti, a njihova pogostnost, dolžina in intenzivnost v zadnjih desetletjih naraščajo. Če je bilo v 20. stoletju običajno, da smo imeli poleti eden ali dva vročinska valova, pa v 21. stoletju velja, da jih je več, ponavadi trije ali štirje. Seveda se poletje od poletja razlikuje. V Sloveniji smo večino vročinskih rekordov zabeležili v poletju 2003, a zelo vroča so bila tudi poletja 2013, 2015 in 2017," je naštel meteorolog.

Intenziteta in pogostnost naraščata tako na globalni ravni kot pri nas lokalno. "V kolikor se bo dvig globalne temperature nadaljeval, jih bo v prihodnje seveda še več," je napovedal strokovnjak.

Poleg tegatemperature pri nas naraščajo nadpovprečno hitro. Medtem ko je globalni porast blizu 1 stopinje Celzija, je temperatura na območju Alp v zadnjih desetletjih v povprečju narasla že za okoli 2 stopinje Celzija.

Vedno več je vročih in zelo vročih dni, tropske noči so vse pogostejše. Foto: Arso

V prihodnosti bodo torej novice o vročinskih valovih na MMC-ju vse pogostejše. Razen, če to ne bo postalo tako običajen pojav, da občinstvu sploh ne bo zanimiv več.