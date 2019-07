Civilna iniciativa, ki kompostarni nasprotuje že 15 let, je na obisk pristojnega ministra čakala dve leti. Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec

Predstavniki šentiljske občine in civilne iniciative so že aprila obiskali ministrstvo za okolje in prostor, kjer so pristojnim predstavili problematiko, zaradi katere se po njihovem mnenju zmanjšuje kakovost življenj ljudi v bližini kompostarne.

Okoljski minister Simon Zajc jim je že takrat zagotovil, da se bo ministrstvo z zadevo temeljito seznanilo, kompostarno pa so si ogledale inšpekcije in pristojni z ministrstva. V današnji izjavi je dejal, da bo po dokončanju postopkov pregleda dokumentacije in inšpekcijskih odločb v primeru ugotovitve napak pri izpolnjevanju zahtev zakonodaje zahteval njihovo odpravo.

Minister Zajc je kompostarno obiskal kot prvi minister in civilni iniciativi vlil upanje, da se bodo stvari premaknile. Foto: BoBo

"Če kompostarni ne bo uspelo uresničiti omenjenih zahtev, bo morala prenehati delovati, kar velja za vse podobne objekte v Sloveniji," je dejal Zajc, ki ugotovitve inšpekcije pričakuje v mesecu dni.

Civilna iniciativa kompostarni nasprotuje že 15 let, njihova predstavnica Marija Janžek pa je povedala, da se do zdaj ni veliko spremenilo. Dve leti so čakali na prihod pristojnega ministra, v tem času pa ugotavljali, da pravna država očitno ne deluje.

"Ministru Zajcu se zahvaljujemo, da nas je kot prvi minister vendarle uslišal. Dal nam je vsaj kanček upanja, da se bodo stvari premaknile, potem ko je že ob aprilskem protestnem shodu javno obljubil, da bodo preverili postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja," je povedala Janžkova.

V civilni iniciativi so prepričani, da če bo postopek preverjanja potekal v skladu z zakonodajo, potem kompostarna novega okoljevarstvenega dovoljenja ne more dobiti. Smradu in muh v bližini njihovih hiš kljub obljubljenim ukrepom namreč ni nič manj, zato prebivalci zahtevajo zaprtje. "Če bi bile stvari v kompostarni urejene, kot bi to moralo biti, se mi ne bi že dve leti ukvarjali z njenim zaprtjem," je dodala predstavnica civilne iniciative.

Lastnik podjetja Kogal, ki upravlja kompostarno, Karli Udovičič je povsem nasprotnega mnenja, saj po njegovem mnenju stvari še zdaleč niso tako slabe, kot jih predstavlja civilna iniciativa. "Zdaj nas je tukaj okoli deset, pa ne vem, ali bi lahko naštel deset muh," je dejal in dodal, da bi z veseljem nadgradili okoljevarstveno dovoljenje in s tem tudi procese ter hkrati znižali stroške poslovanja.