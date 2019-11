Znanstveniki predlagajo šest korakov, s katerim bi lahko omilili posledice podnebnih sprememb. Foto: Reuters

Znanstveniki iz 153 držav, med njimi tudi iz Slovenije, so se podpisali pod članek v reviji Bioscience Magazine. Posvarili so pred izrednimi podnebnimi razmerami in zapisali, da je svet že zajela podnebna kriza, ki se po njihovih besedah povečuje hitreje, kot so pričakovali. "Znanstveniki imajo moralno obvezo, da človeštvo odkrito opozorijo na kakršno koli veliko eksistenčno grožnjo," zapis v članku navaja Al Džazira.

"Da bi zagotovili trajnostno prihodnost, moramo spremeniti način življenja. To pomeni spremembe v načinu delovanja globalne družbe in interakcije z naravnimi ekosistemi," so dodali. Podpisniki predlagajo šest korakov za zmanjšanje najhujših učinkov podnebnih sprememb. Predlagajo zamenjavo fosilnih goriv z obnovljenimi viri energije z nizko vsebnostjo ogljika, zmanjšanje emisij, varovanje ekosistema Zemlje, prehranjevanje z manj živalskimi izdelki in več s sadjem ter zelenjavo, vzpostavitev gospodarstva brez ogljika in stabiliziranje populacije.

Kriza ogroža naravne ekosisteme in usodo človeštva

"Kljub 40-letnim svetovnim podnebnim pogajanjem se je z redkimi izjemami na splošno nadaljevalo običajno poslovanje in je v večini primerov spodletelo spoprijemanje s težavo. Podnebna kriza je prišla in se stopnjuje hitreje, kot je pričakovala večina znanstvenikov. Je večja od predvidene, ogroža naravne ekosisteme in usodo človeštva," so zapisali podpisniki, ki sta jih vodila William Ripple in Christopher Wolf z ameriške univerze Oregon. Ripple je dejal, da ga je k izjavi spodbudilo precejšnje stopnjevanje ekstremnih vremenskih razmer, ki jih je videl, poroča Guardian.

"Kot zavezništvo svetovnih znanstvenikov smo pripravljeni pomagati odločevalcem pri prehodu k vzdržni in pravični prihodnosti," so še zapisali in dodali, da bi moralo človeštvo "delovati za vzdržno življenje na planetu Zemlja, ki je naš edini dom". Pred dvema letoma so znanstveniki zbrani okrog Rippla in Thomasa Newsoma, ki deluje na univerzi v Sydneyju in je tudi zdaj med glavnimi podpisniki, pripravili podoben poziv. Pod takratno opozorilo človeštvu s pozivom k doslednejšemu varovanju okolja se je podpisalo več kot 15.000 znanstvenikov iz več kot 180 držav.

Kot piše BBC, gre zdaj za študijo, ki je nastala na podlagi 40-letnega zbiranja podatkov. Hkrati so poziv v Bioscience Magazine objavili natanko 40 let po tem, ko so se znanstveniki iz 50 držav leta 1979 v Ženevi sestali na prvi podnebni konferenci.