Oktober je bil tudi v Sloveniji topel. Foto: MMC RTV SLO

Kot so sporočili iz programa Evropske unije Copernicus, so v številnih evropskih državah, z izjemo tistih na severu in severozahodu, zabeležili nadpovprečne temperature. Ob tem so dodali, da so v Evropi temperaturni odkloni pogosto večji kot na globalni ravni, še posebej pozimi.

Temperature so bile višje od povprečja tudi v večjem delu Arktike, medtem ko je bilo v zahodnih delih ZDA in Kanade oktobra hladneje kot običajno. Zelo zaskrbljujoče je, da so oktobra na Arktiki zabeležili rekordno tanko plast ledu. Kot pravi klimatski znanstveniki Zach Labe, je to posledica hitrih sprememb na Arktiki in dviga povprečne temperature na tem območju.

Oktober je bil tako v povprečju že 1,2 stopinje Celzija toplejši glede na predindustrijsko dobo. Med določili pariškega podnebnega sporazuma je omejitev globalnega segrevanja na med 1,5 stopinje in 2 stopinjama Celzija do konca stoletja glede na predindustrijsko raven.

Kot je poročal Euronews, je bil oktober peti mesec zapored, ko je bil dosežen rekord glede dviga povprečne temperature ali pa je bila povprečna temperatura blizu rekorda.

Meritve Copernicusa temeljijo na podatkih zbranih s satelitov, ladij, letal in vremenskih postaj po vsem svetu.

Kot smo poročali poleti, je ameriška administracija za oceane in atmosfero (NOAA) sporočila, da je bil letošnji julij najtoplejši mesec v zadnjih 140 letih.